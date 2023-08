Incontro e firma: cosa manca per Samardzic all’Inter | CM.IT

Manca l’ultimo via libera per l’arrivo di Lazar Samardzic all’Inter: incontro in corso nella sede nerazzurra

Nel primo pomeriggio l’entourage del giovane centrocampista serbo ha varcato le porte della sede di Viale della Liberazione per definire e chiudere il contratto del proprio assistito con il club del presidente Zhang.

Una volta sistemate le ultime sfumature tra cifre e commissioni, Samardzic avrà il via libera per raggiungere il quartier generale nerazzurro e firmare il contratto fino al giugno 2028 con la società vicecampione d’Europa. L’ormai ex talento dell’Udinese percepirà un ingaggio di poco inferiore ai 2 milioni di euro, con il sodalizio meneghino che usufruirà anche del Decreto crescita.

Calciomercato Inter, agenti in sede: in arrivo la fumata bianca per Samardzic

Samardzic in questo momento si trova in un noto hotel in zona San Siro, dove alloggia da mercoledì sera quando ha raggiunto Milano da Udine.

Ieri il serbo classe 2002 si è sottoposto alle rituali visite mediche tra la clinica Humanitas e il Coni, dove ha avuto il primo e caloroso contatto con i tifosi interisti. La firma e l’ufficialità – a meno di clamorosi colpi di scena – arriveranno entro il fine settimana. Samardzic successivamente si metterà subito a disposizione di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile e presumibilmente indosserà anche in nerazzurro la maglia numero 24. Con l’Udinese invece l’accordo era già stato blindato lo scorso weekend: operazione da 20 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, oltre a 2 milioni di bonus. Nell’affare ovviamente è rientrato anche Fabbian che ha fatto il percorso inverso (4 milioni nelle casse dell’Inter con diritto di riacquisto fissato a 12 milioni di euro).