Ecco perché Bonucci ha detto no all’Ajax

Leonardo Bonucci è ai ferri corti con la Juventus e all’orizzonte c’è una battaglia legale da portare avanti col club bianconero

Guerra legale in vista tra la Juventus e l’ex capitano Leonardo Bonucci. È di ieri la notizia della richiesta del calciatore, presentata attraverso il suo legale, di essere reintegrato nella rosa della prima squadra.

Ma la Juventus e Massimiliano Allegri non cambiano idea: Bonucci è fuori dal progetto, non verrà inserito in lista ed è sul mercato. E mentre all’orizzonte l’arbitrato del Coni, che dovrà decidere sulla richiesta presentata dal 36enne difensore centrale, ci sono anche le indiscrezioni sul futuro che lo riguardano. Nelle scorse settimane si è, infatti, parlato dell’Ajax come possibile destinazione, con gli olandesi che gli avrebbero potuto consentire di avere spazio e continuità, vista anche la volontà del calciatore di far parte della spedizione azzurra per l’Europeo 2024. Ma, secondo l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Bonucci avrebbe declinato la proposta dei ‘Lancieri’, perché impegnato in questa diatriba legale con la Juve: l’obiettivo sarebbe quello di ottenere il reintegro e non la rescissione anticipata del contratto. Motivo per il quale avrebbe messo tutto in stand by in attesa di capire come andranno le cose.