Svolta Bonucci, destinazione choc: “Ha aperto”

Il difensore sarebbe disposto a trattare con lo storico club europeo

Un’indiscrezione che potrebbe aprire uno scenario nuovo per l’ex capitano dei bianconeri, rimasto fuori rosa e alla ricerca di una nuova sistemazione.

Il giornalista di Tuttosport Daniele Galosso, ospite della diretta twitch di Tv Play, ha parlato del futuro di Leonardo Bonucci.

Il calciatore della Nazionale, dopo essere stato messo fuori rosa e non convocato per la tournèè estiva, è alla ricerca di una nuova sistemazione. Nonostante quanto dichiarato pochi giorni fa dal suo agente Alessandro Lucci, che ribadiva la volontà del giocatore di rimanere un altro anno alla Juve, l’esperto centrale potrebbe iniziare a guardarsi intorno. La destinazione a sorpresa potrebbe essere fuori dall’Italia. Il calciatore è stato infatti proposto all’Ajax, che sta valutando questa possibilità. Una stagione in Eredivisie permetterebbe infatti a Bonucci di prepararsi al meglio per l’Europeo del 2024, ultimo grande obiettivo della carriera del difensore.

“Bonucci è stato proposto all’Ajax che ora sta valutando, lui ha aperto alla soluzione olandese e ad un contratto annuale per arrivare all’Europeo del 2024 dopo una stagione di un certo tipo, cosa che non potrebbe accadere a Torino”, ha detto Galosso.

Vlahovic e Chiesa, chi saluta la Juventus?

In un mercato bianconero che aspetta alcune cessioni per decollare, i nomi più gettonati sono quelli di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Il mese di Agosto sarà fondamentale per la Juventus. Cristiano Giuntoli, arrivato per aiutare la Vecchia Signora a rinascere anche sul mercato, lavorerà sia sul fronte uscite che sul fronte entrate. La questione Lukaku infatti, da settimane in orbita Juve, è strettamente legata a quella di Dusan Vlahovic. Tra la pubalgia e una stagione al di sotto delle aspettative potrebbe essere proprio l’ex Fiorentina a salutare, lasciando spazio al belga.

Lui più di Federico Chiesa, l’altro grande rebus di questa estate bianconera. Nonostante il poco feeling con Allegri a causa della difficile collocazione dell’esterno nella formazione della Juve, appare difficile una sua cessione in questa finestra di calciomercato, come riportato da Galosso: “Federico è meno vicino all’addio rispetto a Vlahovic, ma tutti i calciatori della Juventus sono cedibili”.