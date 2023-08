Bonucci, diffida ufficiale. Juve di nuovo in tribunale: cosa può succedere

La Juventus potrebbe presto doversi presentare davanti al collegio arbitrale dopo la pec ricevuta nei giorni scorsi dal legale di Bonucci



Non solo la questione attaccante. La Juventus si trova a dover risolvere anche un’altra situazione spinosa, ma stavolta a livello strettamente interno. Da una parte c’è il fronte Vlahovic-Lukaku ormai diventata una telenovela, che sembrava prossima alla conclusione positiva. Ma il Chelsea non è super convinto di Vlahovic e il serbo vorrebbe restare alla Juve. I bianconeri cercano ora altri modi per chiudere l’operazione, anche separatamente.

Anche se una delle pretendenti principali per Dusan in alternativa al Chelsea era il Bayern Monaco, che però è sempre più vicino a Harry Kane. Un risvolto che magari può portare al ravvivarsi dell’interesse proprio da parte del Tottenham. Ma, come dicevamo, la Juventus è alle prese anche con un’altra situazione che porta il nome di Leonardo Bonucci. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, la temperatura del rapporto si è alzata sensibilmente in questi giorni. Il motivo risiede nella pec che il legale dell’ormai ex capitano bianconero ha inviato al club “diffidando” i vertici della Continassa e chiedendo il reintegro in rosa del proprio assistito. Bonucci ha chiesto quindi ufficialmente in reintegro in rosa dopo che la società e Allegri hanno preso una decisione strettamente tecnica. E al tal proposito, spiega la rosea, la Juventus ha rifiutato la richiesta, ritenendo di aver messo a disposizione del calciatore tutte le strutture e le migliori soluzioni e condizioni per allenarsi.

Juve, no al reintegro di Bonucci: Leo pronto a citare il club al collegio

Bonucci ha voluto muoversi ufficialmente per avere elementi ben precisi per citare poi il club bianconero al collegio arbitrale. Il difensore azzurro potrebbe ottenere la risoluzione del contratto che ad ora lo lega alla Vecchia Signora per un altro anno a circa 6 milioni.

Ma lo scenario più plausibile è che chieda un indennizzo, anche oltre i 2 milioni. Una facoltà stabilita nell’accordo collettivo dei calciatori di Serie A che cerca di tutelare appunto i tesserati che finiscono fuori dal gruppo-squadra. E, nello specifico, vogliono garantire che i giocatori comunque continuino ad allenarsi e prepararsi con il resto della rosa. Al momento invece Bonucci si allena in orari diversi dalla prima squadra insieme ad altri esuberi. Il centrale di Viterbo avrebbe voluto chiudere la carriera alla Juventus, per questo ha patito in modo particolare la decisione della società. Anche se l’amore per i colori bianconeri resta, nonostante tutto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Bonucci (@bonuccileo19)

Emblematico il post su Instagram di due giorni fa con lo scatto che lo ritrae in ‘borghese’ ad assistere all’amichevole con la NextGen, proprio alle spalle della panchina di Allegri. “Qui ho imparato, combattuto e sognato, tanto. Più di quanto pensavo fosse possibile. La realtà di oggi, in un luogo che al di là di tutto continuo a percepire come casa, continua ad insegnarmi quanto l’amore e l’affetto possano arrivare oltre a situazioni imposte. Grazie a voi tutti juventini, dal primo giorno, fino ancora ad oggi!”, ha scritto Bonucci.