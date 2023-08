Vlahovic resta alla Juve e rinnova: la scelta è già stata fatta

Per Vlahovic arriva l’inattesa svolta: rinnova con la Juventus e spalma l’ingaggio, decisione già presa

Il futuro di Dusan Vlahovic anima le giornate estive della Juventus. Cessione o permanenza non è una scelta che cambia di poco i piani dei bianconeri e Allegri lo sa bene. Il tecnico ha passato la palla nelle mani della dirigenza, dicendo di non poter esprimersi in caso di offerta irrinunciabile.

Quella che, ad oggi, non è mai arrivata sul tavolo della società piemontese che vede – al momento – sfumare anche la pista che porta al Chelsea con i Blues che si sono tirati fuori dal possibile scambio con Lukaku. Un’altra pista, mai in realtà molto calda, è definitivamente tramontata con il Bayern Monaco che ha ormai in pugno Harry Kane, mentre al Psg hanno altri problemi a cui pensare al momento.

Ecco allora che si pone un interrogativo su qual è la strategia giusta per la Juventus sul futuro di Lukaku. La scelta, da questo punto di vista, appare inevitabile.

Calciomercato Juventus, Vlahovic resta e rinnova

Rinnovo con spalmatura dell’ingaggio: è questa la soluzione che danno gli utenti di Calciomercato.it rispondendo al sondaggio pubblicato su Twitter. “Accordo Bayern Monaco-Tottenham per Kane: sfuma l’opzione bavarese per Vlahovic. Cosa dovrebbe fare la Juventus con il serbo?”

La maggioranza dei voti è andata proprio all’opzione che prevedeva il rinnovo e la spalmatura dell’ingaggio del serbo (57,8%), mentre il 17,4% suggerisce ai bianconeri di offrirlo al Tottenham. Ancora meno quelli che considerano la scelta più giusta tenerlo senza rinnovo (16,8%), mentre sono davvero pochi quelli che dicono di andare incontro al Chelsea, rivedendo al ribasso le richieste economiche (8,1%).

📊 MOMENTO SONDAGGIO

Accordo Bayern Monaco-Tottenham per #Kane: sfuma l'opzione bavarese per #Vlahovic. Cosa dovrebbe fare la #Juventus con il serbo? RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 10, 2023

Del resto, anche ieri nel corso dell’amichevole in famiglia con la Next Gen, i tifosi della Juventus si erano schierati contro lo scambio Lukaku-Vlahovic, applaudendo il serbo (autore di una doppietta) e intonando cori contro il belga.