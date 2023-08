Bufera sulla Juventus: “Preparatevi a Bonucci all’Inter”

Diversi i capitoli ancora aperti in casa Juventus. Tra questi quello relativo a Leonardo Bonucci che sta facendo parecchio discutere

Al netto delle vicende di mercato ancora aperte la Juventus si ritrova un’altra grana per le mani, quella riguardante la gestione di Leonardo Bonucci. Il legale del calciatore ha chiesto via Pec alla società il reintegro in rosa del difensore.

Risposta negativa da parte del club come evidenziato stamane da ‘La Gazzetta dello Sport’. Una situazione che rischia quindi di diventare parecchio spinosa ed intricata visto il valore e il peso del calciatore e il momento corrente del club.

Sulla vicenda è intervenuto anche il collega Graziano Campi che su Twitter ha scritto:

Con Bonucci la Juventus fa l’ennesima figuraccia. Il giocatore va reintegrato in rosa. Poi può non giocare per scelta tecnica, ma l’esclusione dal gruppo si chiama mobbing. Patteggeranno anche qui? — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) August 11, 2023

Juventus, Bonucci nel caos: “Preparatevi a vederlo all’Inter”

A partire dalle parole di Campi non sono mancati messaggi a pioggia da parte dei tifosi della Juventus che si dividono sulla vicenda.

In generale da Twitter è possibile raccogliere diversi pareri, con il pubblico juventino che pare condividere la linea di un finale di storia non all’altezza:

Sta finendo in una maniera schifosa la storia tra #Bonucci e la #Juventus. Si poteva evitare tutto questo. A sto punto Bonucci vai via senza fare casini Grazie. — Osvaldo Iacone (@IaconeOsvaldo) August 11, 2023

La storia tra #Bonucci e la Juve non doveva finire così.

Un vero capitano capisce anche quando è il momento di farsi da parte.

Peccato… — Luigi Propato (@luigipropato99) August 11, 2023

La situazione #Bonucci è l’ennesima prova che la società non è tornata con le redini in mano della situazione. A meno che non si lasciano i soldi sul tavolo ci sarà da pagare una parte al giocatore. #AlexSandro scalerei lo stipendio da quello di #Allegri.

Il responsabile è lui. — Nico (@11_nico__) August 11, 2023

Dico la mia sulla situazione #Bonucci da qualsiasi parte guardi questa storia, è stata una situazione gestita male da entrambe le parti — bob (@bobforzalajuve) August 11, 2023

Ora #Bonucci è diventato il cattivo.

Eppure mi ricordo che quando #Allegri è tornato sulla panchina della #Juventus, in conferenza stampa il suo primo pensiero era fare la battuta sulla fascia di Capitano di Bonucci. [1 di 2] — 𝐑𝐨𝐬𝐚 𝐏𝐢𝐥𝐞𝐠𝐠𝐢 🤍🖤 (@Rosa_Pileggi) August 11, 2023

Per 12 anni ti sei vantato, davanti a telecamere e sui social, di sapere cos’è la Juventus e quali sono i suoi valori. Valori che hai tradito nel 2017, accasandoti a una rivale ed esultando nella “tua casa”, e nel 2023. Legato più al contratto che alla maglia. #Bonucci — Giuntolismo 🚬 (@finoallafine_96) August 11, 2023

Poteva finire in modo molto diverso l’avventura visto i trascorsi dell’Atleta alla Juve. — ⚽️Nap (@Naples___) August 11, 2023