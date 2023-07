Calciomercato, tutte le news e le trattative di lunedì 10 luglio

Juventus, Inter, Milan e non solo si muovono per colpi importanti, il calciomercato entra nel vivo: tutte le trattative di lunedì 10 luglio

Squadre già al lavoro in questa seconda settimana di luglio. Raduno per Milan e Juventus, con il caso Pogba che tiene banco alla Continassa. L’Al-Ittihad in pressing sul francese che nei giorni scorsi ha visitato in Arabia Saudita le strutture del club. Se il ‘Polpo’ lasciasse Torino pronta l’offensiva di Giuntoli e Allegri per Milinkovic-Savic. L’Inter aspetta il rilancio decisivo per Onana, mentre Marotta studia l’offerta per strappare il sì del Chelsea al ritorno di Lukaku. Il Milan dopo Loftus-Cheek e Romero attende Pulisic per le visite mediche e la firma sul contratto.

Ecco le ultime notizie e le trattative di mercato minuto per minuto. Di seguito tutti gli aggiornamenti di lunedì 10 luglio dalla redazione di Calciomercato.it.

LIVE

9.15 – Inter e Juventus si sfidano per Canpolat, 16enne turco dell’Eintracht Francoforte: entrambe hanno presentato un’offerta, decisione tra una decina di giorni.

9.01 – Il Milan sempre a caccia di una punta da affiancare a Giroud nel reparto d’attacco: resiste Scamacca, sale Taremi del Porto. Non tramonta la pista che porta al ritorno in Italia di Morata.

8.35 – La Lazio cerca un metronomo per accontentare Sarri: difficile Maxime Lopez, riprendere quota l’opzione Torreira per il club di Lotito.

8.02 – Pogba in Arabia Saudita tra motivi religiosi e mercato: il francese visita le strutture dell’Al-Ittihad che sarebbe pronto a mettere sul piatto un triennale da 100 milioni di euro per il centrocampista della Juventus.