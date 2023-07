Affare Lukaku, nuovi pericoli per l’Inter: “Devono sbrigarsi”

La confessione sulla delicatissima trattativa che coinvolge il centravanti belga e l’Inter, con la detentrice del cartellino Chelsea a fare la voce grossa sul mercato

Le voci di mercato corrono veloci, ma ancor più velocemente scorre il tempo che frappone certe realtà dalla chiusura degli affari più importanti prima che questi decadano sul più bello. Non è tanto il caso di André Onana, sul quale l’Inter non ha fretta di decidere del suo futuro ma anzi attende con pazienza il rilancio definitivo del Manchester United per la conclusione dell’affare; quanto piuttosto la riconferma a titolo definitivo di Romelu Lukaku dal Chelsea.

Sulla questione è intervenuto il giornalista di ‘Libero’ Fabrizio Biasin, consueto ospite della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘, facendo notare come il club nerazzurro sia esattamente a corto di quel frangente temporale necessario per operare con tutta la tranquillità del mondo.

“Possono fare quello che vogliono con Lukaku. Del resto lo hanno pagato 100 milioni. Non è così scontato che tu vada lì con l’intenzione di prenderlo e loro te lo diano alla prima offerta. Oltre al fatto che possono anche dire di aver ricevuto un’offerta dall’Arabia e che piace ad una diretta rivale. Penso che comunque il belga non sia adatto al calcio bianconero, ma può portarti dal settimo posto al terzo quando sta in forma“, ha aperto Biasin.

Lukaku all’Inter, c’è voglia ma il tempo stringe

Quindi il giornalista ha ricalcato la promessa lanciata dal calciatore sin dalla scorsa estate, quando aveva apertamente dichiarato di voler fare ritorno all’Inter in virtù del profondo legame che lo lega ai colori nerazzurri.

“Lukaku ha detto cosa vuole fare. Mi fido delle sue parole. Però è anche vero che due anni fa aveva detto la stessa cosa, di non voler andare via. Quindi secondo me vuole restare ma l’Inter non può aspettare ancora molto, deve fare in fretta. Non è detto che non possano aprirsi nuovi scenari altrove“, ha ribadito Biasin. Poi il guizzo finale: “Con l’espressione ‘mai alla Juve’ credo dicesse il vero. Ma nell’arco della carriera molte cose possono succedere“.