Nuovi contatti con la Juventus: al lavoro per chiudere

La Juventus è impegnata con le cessioni e in queste ore si sono infittiti i contatti: si va verso un addio in Premier League

Il mercato della Vecchia Signora è entrato in una fase estremamente delicata, quella delle cessioni propedeutiche alle operazioni in entrata. Nella giornata di oggi la dirigenza bianconera, guidata da Cristiano Giuntoli, ha avuto diversi contatti con la Premier League.

Diversi sono i nomi in uscita, considerati esuberi da Massimiliano Allegri e situazioni da risolvere dalla dirigenza. Tra questi spiccano tre centrocampisti come Arthur Melo, Weston McKennie e Denis Zakaria. Tutti profili che non rientrano più nel progetto tecnico di Allegri e tutti profili graditi da diversi club, soprattutto in Inghilterra. Nella giornata di oggi le novità più rilevanti sono arrivate per il centrocampista svizzero.

Nuovi contatti tra Juventus e West Ham: Zakaria verso il ritorno in Premier League

Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, nella giornata di oggi sono avvenuti nuovi contatti tra la Juventus e il West Ham per riuscire a definire l’operazione Zakaria.

Un dialogo continuo che, però, non avrebbe ancora portato alla fumata bianca. Il noto giornalista, sul proprio profilo Twitter, ha dichiarato: “Proseguono i dialoghi tra la Juve e il West Ham per il trasferimento di Zakaria, lavori in corso ma non ancora vicini alla definizione”. Per lo svizzero il club piemontese vorrebbe riuscire ad incassare una cifra vicina ai 20 milioni di euro, che aumenterebbe il tesoretto per rinforzare la mediana a disposizione di Massimiliano Allegri.

Con Milinkovic-Savic sempre più vicino all’Al-Hilal, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nella giornata di oggi, il primo nome per il rinforzare il centrocampo bianconero sembra essere quello di Teun Koopmeiners. Riuscire a convincere l’Atalanta a privarsi del proprio gioiellino non sarà un’impresa semplice, anche perché la volontà del club bergamasco è quella di rinnovare il contratto al centrocampista olandese. La cessione di Zakaria, però, rappresenterebbe un importante passo in avanti.