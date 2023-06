Brozovic blocca Frattesi: meeting ‘galeotto’ per Marotta | CM.IT

Inter tra Brozovic e Frattesi, affari congelati, ma l’incontro di Marotta potrebbe sbloccare la situazione

Mercato in fermento in casa Inter e non solo. Tra gli agenti più al lavoro in queste prime settimane di mercato c’è sicuramente Giuseppe Riso.

Il procuratore ha seguito il trasferimento di Sandro Tonali in Inghilterra, destinazione Newcastle, ma tanti altri nomi sono al centro delle trattative. Uno è Roberto Gagliardini, in cerca di una nuova squadra dopo il mancato rinnovo contrattuale con l’Inter e presente insieme al suo procuratore in un hotel del centro di Milano. E nello stesso hotel era presente anche Giuseppe Marotta.

Non è da escludere che tra il dirigente nerazzurro e il procuratore ci sia stato un aggiornamento legato a Davide Frattesi, altro assistito di Riso. Al momento l’affare è bloccato per la mancata uscita di Brozovic. Il croato è corteggiatissimo dall’Al-Nassr e la società araba ha già raggiunto un accordo con l’Inter per 23,5 milioni di euro. La società nerazzurra ha incontrato anche il Ceo dei sauditi, la cui volontà è di chiudere l’affare quanto prima. Non ci sono però svolte al riguardo e lo stand-by legato a Brozovic blocca anche l’affare Frattesi. Il Sassuolo punta all’asta, chiede 40 milioni di euro tra cash e contropartite tecniche: possibile che ci sia stato un aggiornamento sul possibile approdo del centrocampista in nerazzurro. Centrocampista che è nel mirino di tutte le big di Serie A: dalla Juventus al Milan passando per la Roma.