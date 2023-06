Novità su Brozovic: incontro Inter-Al Nassr, ecco quando si chiude | VIDEO CM.IT

Il futuro di Brozovic può essere definito questa settimana; il centrocampista interessa a due squadre e rischia di lasciare l’Inter

La stagione dell’Inter si è conclusa con la forte delusione subita in Champions League; i nerazzurri sono stati sconfitti dal Manchester City e il rimpianto è nelle occasioni di Lautaro e Lukaku che avrebbero potuto dare alla finale un sapore completamente diverso. Contro i Citizens uno dei migliori in campo è stato, senza nessun dubbio, Brozovic; il centrocampista ha fornito una grandissima prestazione a cospetto della squadra (attualmente) più forte che ci sia.

Il classe 1992 ha vissuto una stagione tra alti e bassi considerando il problema fisico che lo ha tenuto fuori dal campo per diverso tempo costringendo l’Inter a fare a meno di lui. Assenza pesantissima quella del croato visto le infinite qualità e la sua straordinaria intelligenza tattica; avere uno come Brozovic in mezzo al campo fa tutta la differenza del mondo e lo ha dimostrato nella finale di Istanbul.

Questa potrebbe essere l’estate dell’addio di Brozovic; il centrocampista interessa a due club in particolare, l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e il Barcellona che ha bisogno di rinforzarsi per mantenere il dominio in Liga e tornare ad essere protagonista in Champions League dopo due stagioni complicate a livello internazionale.

Brozovic, settimana decisiva: si decide il futuro del centrocampista croato

L’Inter è sempre più sullo sfondo; il futuro di Brozovic sembra essere lontano dalla Milano nerazzurra anche se non è ancora nulla definito. La volontà, però, è quella di chiudere nel corso di questa settimana per definire il tutto e mettere nero su bianco l’accordo che dovrebbe portare il centrocampista all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

🎥 #Inter – Il Ceo dell’#AlNassr, Ahmed #Alghamdi, ha incontrato oggi pomeriggio la dirigenza nerazzurra: il club saudita punta a chiudere l’operazione #Brozovic entro questa settimana 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/jSqu6XIRF7 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 26, 2023

Nella giornata di oggi, dunque, il CEO dell’Al Nassr era nella sede dell’Inter con l’obiettivo di chiudere la trattativa per il passaggio in Arabia di Brozovic. La fumata bianca non è ancora arrivata ma si conta di chiudere entro la fine di questa settimana nonostante per Brozovic si tratti di una scelta di vita molto importante.

Trasferirsi in Arabia, nonostante un contratto sicuramente consistente, non è una scelta che si può prendere su due piedi; Brozovic sta ragionando ma, a meno di clamorosi ribaltoni, l’affare dovrebbe concludersi in questa settimana.