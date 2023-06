Giornata calda per Frattesi, l’agente: “C’è un club più avanti” | VIDEO CM.IT

Giornata di incontri con al centro il futuro di Davide Frattesi: le parole dell’agente Giuseppe Riso dopo l’incontro con il Sassuolo

Giornata di incontri per Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che piace a tutte le big della Serie A. Nel mirino di Juventus e Inter, oltre che della Roma che potrebbe mettere sul piatto Volpato, il 23enne è stato al centro di due riunioni che si sono tenute a Milano questo pomeriggio.

La prima ha visto come protagonisti l’amministratore delegato neroverde, Giovanni Carnevali, e il direttore sportivo bianconero, Giovanni Manna. Il dirigente juventino all’uscita dal vertice non ha voluto sbilanciarsi sulla trattativa, rilasciando brevi dichiarazioni: “Non c’è nulla” le sue parole, per poi ripetere la stessa frase anche alla domanda sul possibile inserimento di De Winter.

Calciomercato, agente Frattesi: “C’è un club avanti”

Dopo l’incontro con la Juventus, i dirigenti del Sassuolo hanno avuto un vertice anche con l’agente di Davide Frattesi per fare il punto sulla trattativa.

Lo stesso procuratore, dopo l’incontro, ha spiegato gli argomenti affrontati con Carnevali e lo stato delle cose per il centrocampista: “Abbiamo parlato un po’ per capire come portare avanti le trattative. Per Frattesi sono tutte allo stesso punto, forse una un po’ più avanti rispetto alle altre”.

Attualmente la Juventus è più indietro rispetto all’Inter che potrebbe provare l’assalto finale dopo aver chiuso la cessione di Brozovic. Il croato, come raccontato dalla nostra redazione, può finire in Arabia Saudita, con il Barcellona che non riuscirebbe ad arrivare alle cifre offerte dall’Al Nassr.