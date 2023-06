Brozovic frutta 61 milioni: il nuovo centrocampo di Inzaghi | CM.IT

Marcelo Brozovic sul mercato e sacrificato eccellente dell’Inter: come cambia il reparto di centrocampo di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione

Giorni decisivi per il futuro di Marcelo Brozovic. Può essere il croato il sacrificato sull’altare del bilancio rispetto agli altri pezzi da novanta come Barella, Lautaro Martinez e Dimarco, blindati dalla dirigenza e dal presidente Zhang.

Per Bastoni e Calhanoglu manca solo la firma per il rinnovo, mentre ‘Brozo’ sembra destinato a uscire se arriverà un ‘offerta congrua e soddisfacente dell’Inter. Sul nazionale croato, uno dei migliori in campo nella finale di Nations League contro la Spagna, ci sono le sempre più insistenti sirene dall’Arabia. I club sauditi sono scatenati sul mercato e l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo nello specifico è pronto a ricoprire d’oro anche Brozovic con un contratto che sfiora i 20 milioni di euro a stagione. Per l’Inter sul piatto invece un’offerta da 15 milioni, che al momento non basta per dare il via libera. Marotta e Ausilio puntano a incassare intorno ai 25 milioni di euro dalla cessione di un big come Brozovic, non più fondamentale nelle alchimie di Simone Inzaghi ma che resta pur sempre un profilo di caratura internazionale. L’Inter inoltre dalla possibile uscita del croato classe ’92 risparmierebbe 36 milioni di euro lordi, ovvero l’ingaggio complessivo per i prossimi tre anni del giocatore visto il contratto in scadenza nel 2026.

Calciomercato Inter, da Asllani a Frattesi: come cambia il centrocampo

L’addio di Brozovic frutterebbe quindi 61 milioni al sodalizio di Zhang, tesoretto fondamentale per piazzare successivamente l’offensiva decisiva per Frattesi. L’Inter deve prima chiudere un’operazione in uscita per finalizzare l’assalto al gioiello del Sassuolo, con Mulattieri che rientrerebbe nella trattativa con gli emiliani per abbassare il costo del cartellino dell’ex Monza.

‘Brozo’ intriga anche Xavi in quel di Barcellona, con i blaugrana che non possono competere però con le ricchissime offerte dall’Arabia Saudita e che metterebbero sul piatto il cartellino di Kessie. L’ex milanista comunque non è più una priorità nella lista della dirigenza di Viale della Liberazione, che per rinforzare il centrocampo ha scelto ormai Frattesi (e in alternativa Milinkovic-Savic) per coprire il vuoto lasciato eventualmente vacante da Brozovic. Alla partenza del nazionale croato è legato inoltre il futuro di Asllani: con ‘Brozo’ via l’ex Empoli resterà come vice Calhanoglu in cambia di regia, nonostante il corteggiamento in Serie A di Sassuolo, Monza e Fiorentina come appreso da Calciomercato.it.

Valutazioni in corso infine su Fabbian, protagonista di un’ottima stagione in Serie B con la casacca della Reggina. Il baby centrocampista potrebbe finire nuovamente in prestito, stavolta nella massima serie dove ha diversi estimatori, per giocare con continuità e proseguire nel percorso di crescita. Non è da escludere però una permanenza alla corte di Inzaghi, completando così il rooster in mediana a disposizione del tecnico piacentino che ovviamente continuerà a puntare anche sul sempreverde Mkhitaryan, nonostante le sirene dall’Arabia Saudita per l’armeno.