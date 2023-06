Inter, non solo Brozovic: Mkhitaryan e un altro big sondati in Arabia | ESCLUSIVO

Grande fermento intorno al calciomercato Inter. In Arabia continuano a corteggiare Brozovic, ma anche un altro pupillo di Inzaghi è finito nel mirino dei sauditi: si tratta di Mkhitaryan

C’è aria di rivoluzione in casa Inter per quanto riguarda il reparto mediano. Oltre a Roberto Gagliardini che si svincola a fine mese, in questa sessione estiva di mercato potrebbe fare le valigie anche Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato è finito nel mirino dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo che, dopo la prima offerta da 15 milioni di euro rifiutata dall’Inter, ha rilanciato a 18 milioni. Una cessione che permetterebbe al club nerazzurro da un lato di abbassare il monte ingaggi e dall’altro di mettere a bilancio una importante plusvalenza. Senza dimenticare che fornirebbe la liquidità necessaria a tentare di dare l’assalto al suo sostituto che, ad oggi, sembra possa essere Davide Frattesi del Sassuolo. Ma Brozovic, sul quale c’è pure il Barcellona che però non può arrivare a pareggiare le cifre offerte dagli arabi, non è l’unico pupillo di Simone Inzaghi per il quale risuonano le sirene saudite.

Calciomercato Inter, anche Mkhitaryan nel mirino degli arabi

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, anche Henrikh Mkhitaryan ha attirato l’attenzione dei club dell’Arabia Saudita, intenzionati a portare in Medio Oriente il maggior numero di giocatori di qualità possibili.

Arrivato la scorsa estate a parametro zero dalla Roma, il 34enne fantasista armeno ha ancora un anno di contratto con l’Inter ma dopo l’apice della finale di Champions League potrebbe essere tentato dalla prospettiva di un ingaggio faraonico prima di chiudere la carriera, sebbene Inzaghi spera di riuscire a trattenerlo. Oltre a Mkhitaryan, sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, anche un altro big del calcio mondiale avrebbe avuto sondaggi da club arabi: si tratta di Thomas Muller, campione del mondo con la Germania nel 2014, che come il nerazzurro è un classe 1989 e va in scadenza di contratto con il Bayern Monaco alla fine della prossima stagione.