“La Juve è fuori, bloccato dall’Inter”: derby d’Italia infuocato

L’Inter e la Juventus sono da sempre rivali, in campo e non solo. Le due società, infatti, duellano anche per il calciomercato

Dai duelli sul rettangolo di gioco a quelli di calciomercato. Inter e Juventus non si risparmiano mai e la sessione estiva, che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 1 luglio, non sembra fare eccezione.

Il grande ex Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, sta tessendo da settimane la trattativa con l’omologo del Sassuolo, Giovanni Carnevali, per arrivare a Davide Frattesi. Ma il dirigente neroverde continua, com’è normale che sia, a giocare su più tavoli per far alzare il prezzo e creare un’asta. Ben sapendo, però, che il calciatore ha espressamente detto di voler restare in Serie A escludendo, dunque, tutte le proposte che stavano arrivando dalla Premier League. Quindi, una situazione che cambia un po’ le carte in tavola e mette il Sassuolo in una posizione di minor forza nella trattativa.

A prescindere da tutto, però, anche la Juventus si è messa concretamente sulle tracce del centrocampista, autore di un’ottima prestazione con l’Italia di Roberto Mancini nella semifinale di Nations League persa contro la Spagna. I colloqui, anche in questo caso, sono avviati da tempo e la trattativa prosegue, anche se molto dipenderà dalla permanenza, o meno, di Adrien Rabiot a Torino. La dirigenza bianconera, infatti, ha proposto al francese un prolungamento di contratto per un’altra stagione alle cifre attuali e il calciatore ci sta pensando, vista anche la conferma del suo mentore Allegri.

“Bloccato dall’Inter, Juve è fuori”: la sentenza su Frattesi

Sulla dibattuta questione, è intervenuto il giornalista Sandro Sabatini sulle frequenze di ‘Radio Radio’, lanciando anche una bomba di mercato sul futuro di Rabiot. “L’Inter per prendere Frattesi deve vendere. È in vantaggio, l’ha bloccato, ma finché non vende. L’unica squadra che è fuori è la Juve con il rinnovo di Rabiot. Il francese sembra intenzionato a restare”. L’opinionista Fernando Orsi ha, invece, gettato ombre sul futuro di Barella: “Chi prende Frattesi fa un buon affare a livello tecnico. Inter? Ha già Barella, a meno che non vada via”. Mentre l’ex bomber Roberto Pruzzo è convinto che Frattesi, alla fine, lascerà l’Italia e la Serie A: “Il Sassuolo ha un’offerta importante di club medio di Premier. Alla fine andrà lì, perché chi in Italia nessuno può spendere più di 30 milioni per un calciatore”. Vedremo come andrà a finire, la telenovela Frattesi continua.