Inter messa all’angolo per Frattesi: “Sono in vantaggio”

Il centrocampista fa faville con la maglia della Nazionale e crescono le sue quotazioni sull’addio al Sassuolo in estate, due le mete preferite

Chiusi i giochi di campionato, il calcio internazionale persiste sui terreni di gioco olandesi ove nelle ultime ore sono state disputate le due semifinali della fase di Final Four di Nations League.

Tra le quattro partecipanti figura anche l’Italia, sconfitta con un gol di scarto dalla Spagna con quella che sembra ancora una rosa embrionale. Ciononostante la prova degli Azzurri è stata per diversi momenti decisamente positiva, perché capaci di sfruttare i varchi tra le file della difesa della ‘Roja’. Degna di nota anche la prestazione del singolo Davide Frattesi, reduce da una stagione altrettanto buona con la maglia del Sassuolo e oggi obiettivo di diverse realtà italiane sul mercato.

Con i battenti della sessione estiva ormai roventi, pronti per essere spalancati, il giovane centrocampista potrebbe finalmente lasciare la base neroverde con il benestare dell’amministratore delegato Giovanni Carnevali. A patto che dalle pretendenti al suo cartellino giungano offerte importanti. Al momento non ci sarebbero ancora lanci e rilanci ufficiali sul piatto del Sassuolo, ma secondo il giornalista di ‘TuttoSport’ Stefano Salandin il calciatore è con certezza un pallino fisso di due grandi rivali di Serie A.

Calciomercato, Frattesi show in Nazionale: conteso tra due big di Serie A

“Difficile dire più di quanto già non si conosca. Sia l’Inter che la Juventus sono nella fase preliminare delle loro rispettive trattative. Ora come ora i bianconeri sono in vantaggio“, ha dichiarato il giornalista nel corso dell’intervento sul canale Twitch ‘TvPlay‘.

“Lui stesso ha espresso la voglia di non allontanarsi dallo scenario italiano e in ogni caso al Sassuolo potrebbe convenire tirarla per le lunghe nell’attesa che sempre più squadre mettano gli occhi su di lui a cifre importanti“, ha poi aggiunto il giornalista.

Sulla scelta del tecnico Roberto Mancini di schierare Frattesi dal primo minuto proprio contro la Spagna, Salandin ha così commentato: “Non saprei proprio quale strada stia percorrendo. Mancini sceglie sempre tanti giovani ma nelle partite importanti schiera i veterani. Frattesi era l’unica novità assieme a Zaniolo. Ci sono ancora problemi di convinzione in questa Nazionale“.