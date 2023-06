Caruso: “Barella è interista. 58 milioni? Ne servono almeno il doppio” | ESCLUSIVO

Dalla Premier si vocifera un assalto a Barella, da parte del Newcastle. Ai microfoni di calciomercato.it, Valentina Caruso, giornalista sportiva per Sky Sport e L’Unione Sarda

Secondo alcune indiscrezioni, il Newcastle sarebbe piombato sul centrocampista dell’Inter Nicolò Barella e sarebbe pronto a mettere sul piatto 50 milioni di sterline, circa 58 milioni di euro.

Noi di Calciomercato.it ne abbiamo parlato con Valentina Caruso, giornalista sarda di Sky Sport e de L’Unione Sarda.

Valentina, è vero che il Newcastle è interessato a Barella?

“Beh, potrebbe essere vero. Chi non è interessato a Nicolò Barella? Ognuno prova con le sue offerte, poi ci sono delle valutazioni da fare. Sicuramente 58 milioni sono veramente pochi, quindi dubito che all’Inter possa interessare un’offerta del genere.”

Che cifra serve per strappare il centrocampista all’Inter?

“Almeno, e dico almeno, il doppio!”

Tra l’altro tu lo conosci, quanto è attaccato alla maglia dell’Inter?

“Tanto. Lui da sempre è, ovviamente, tifosissimo del Cagliari. Però ha sempre tifato anche Inter quindi il suo attaccamento alla squadra è davvero forte, inoltre ha vissuto tantissimi bei momento in nerazzurro. Sarà veramente difficile staccarlo dall’Inter.”

Poi credo che sia un ragazzo anche molto legato alle sue origini. La Sardegna, l’Italia…

“Sì, è così. Nicolò è un ragazzo umile, semplice, genuino. È cagliaritano a tutti gli effetti, è molto legato alla sua famiglia. Io ho un bellissimo ricordo di Nicolò.”

Tu lo vedresti bene nel campionato inglese?

“Io lo vedo bene anche nel campionato inglese. Ovviamente un talento come il suo preferiamo tutti vederlo continuare a giocare in Italia e dare prestigio al nostro campionato.”

Durante la finale di Champions la città di Cagliari ha tifato il suo Barella?

“Assolutamente sì. Tutti hanno fatto il tifo per lui e per una squadra italiana che era a un passo dal compiere un’importante impresa. L’Inter se l’è giocata alla pari con il Manchester. È stata una bella partita dove l’Inter non ha sfigurato e dove Barella è stato tifato veramente da tutti quanti. Non solo dai cagliaritani, ma da tutti i sardi.”

Ultima domanda doverosa, a questo punto. Cosa ti aspetti dal mercato del Cagliari, che torna in Serie A?

“Non penso che sarà un mercato con nomi altisonanti, sarà un mercato mirato lì dove servono determinati giocatori. Bisognerà vedere prima quali saranno i giocatori in uscita, ma il Cagliari si sta muovendo ora perché ha giocato la finale pochi giorni fa e nemmeno si pensava, a quattro minuti dalla fine, di raggiungere questo meraviglioso traguardo. Per il resto la squadra è nelle mani di Ranieri, che è straordinario. Sa valorizzare gli uomini che ha a disposizione, sa essere psicologo, crea unità nel gruppo, senza dimenticare le sue doti tattiche.”