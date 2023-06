Tra Juventus e Napoli succede l’impensabile: 45 milioni per il difensore

Nei prossimi giorni potrebbe esserci un sorpasso inaspettato per il centrale in partenza in estate

Tra i due litiganti, si sa, il terzo quasi sempre gode. E’ questo il caso di Napoli e Juventus, da settimane impegnate nella corsa per un obiettivo molto ambito per le rispettive difese. Un potenziale titolare giunto all’ultimo anno di contratto, dato in partenza in vista del mercato della prossima estate.

Il profilo è quello di Pau Torres, difensore che la Juve un particolare segue da oltre un anno. Il centrale di piede mancino andrà infatti in scadenza di contratto con il Villarreal nel giugno 2024 e potrebbe salutare tra poche settimane. Come raccontato nei giorni scorsi dalla nostra redazione, quello tra i bianconeri e il Napoli è un duello che va avanti ormai da tempo. Da non sottovalutare, poi, il forte pressing da parte del suo ex tecnico Unai Emery alla guida dell’Aston Villa.

A sorpresa, secondo quanto riportato da ‘Sport1’, chi potrebbe inserirsi a gamba tesa nella trattativa con il Villarreal potrebbe essere il Bayern Monaco. Secondo il quotidiano tedesco il club bavarese sarebbe disposto ad arrivare alla valutazione pari a 45 milioni di euro fatta dagli spagnoli. Va ricordato che, nonostante la clausola rescissoria da 65 milioni presente sul suo accordo, la scadenza contrattuale dovrebbe spostare al ribasso il costo finale dell’operazione.

Calciomercato Juve e Napoli, scatto del Bayern Monaco per Pau Torres

L’assalto inaspettato da parte del Bayern Monaco nei confronti del classe 1997 è dettato da una serie di combinazioni di mercato.

Innanzitutto, come raccontato nella giornata di ieri, per i tedeschi si è complicata la pista Kim a causa del maggior fascino del suscitato nel difensore dal Manchester United. I contratti in scadenza nel 2024 di Pavard e Lucas Hernandez, poi, obbligano il Bayern a ricercare subito delle soluzioni in uscita così da evitare di perdere entrambi a zero tra un anno e di conseguenza dei sostituti. Insomma, la stessa ragione che avrebbe portato il Villarreal ad aprire alla cessione di Pau Torres, potrebbe spingere i bavaresi a chiudere l’ingaggio del centrale spagnolo e battere sul tempo la concorrenza di Juventus e Napoli.