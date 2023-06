Juve-Napoli per Pau Torres, il duello continua. Ma è calato il silenzio | CM.IT

Pau Torres, difensore centrale del Villarreal, è seguito con molto interesse da Juventus e Napoli per la prossima stagione

Continuano a rincorrersi le voci di calciomercato, e non potrebbe essere altrimenti, le voci che riguardano la Juventus e il Napoli. I primi, sono alle prese con le indiscrezioni che riguardano Massimiliano Allegri. I secondi, invece, sono alla ricerca del sostituto di Luciano Spalletti.

Il primo è nel mirino dei club dell’Arabia Saudita, molto attivi in questi giorni, con l’Al-Hilal e l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo pronti a fare ponti d’oro per portare l’allenatore livornese nella capitale Riad. Offerte da capogiro che, però, allo stato attuale non sembrano far vacillare Allegri, ufficialmente confermato dal direttore generale Maurizio Scanavino in una recente intervista e forte di un contratto molto oneroso valido fino al 30 giugno 2025. Sponda Napoli, invece, il presidente Aurelio De Laurentiis è a caccia del sostituto di Luciano Spalletti che, dopo la vittoria dello Scudetto, ha deciso di prendersi un anno sabbatico.

Ad oggi, il nome più caldo per la panchina dei Campioni d’Italia in carica è quello di Paulo Sousa, arrivato a stagione in corso alla Salernitana e artefice di un’ottima seconda parte di stagione. Il portoghese, per liberarsi dal club di Iervolino dovrà pagare la clausola rescissoria pari a 1 milione di euro, non un ostacolo insormontabile per la buona riuscita della trattativa. Ma c’è anche il nome di Rudi Garcia a tenere banco, così come quelli di Christophe Galtier e Luis Enrique. Dunque, tutto è ancora in ballo, ma nel frattempo Juve e Napoli sono accomunate anche da un obiettivo di mercato.

Juve e Napoli, continua il duello per Pau Torres

Il nome è quello di Pau Torres, 26enne difensore centrale mancino del Villarreal. Il piede forte è un particolare molto importante, visto che non ce ne sono moltissimi in giro di valore. La Juventus lo segue da oltre un anno e lo trattò concretamente l’estate scorsa quando de Ligt venne ceduto al Bayern Monaco. Il Napoli, invece, sta pensando a come sostituire Kim, diretto verso il Manchester United, e si è messo sulle tracce del calciatore del ‘Submarino Amarillo’. E, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il duello tra le due squadre di Serie A, con la Juve leggermente davanti al Napoli. Così come resta valida la pista che porta all’Aston Villa di Unai Emery, ex allenatore di Torres al Villarreal. Le fonti interrogate dalla nostra redazione si sono, però, chiuse in un religioso silenzio, segno che qualcosa si sta muovendo concretamente e la trattativa sta diventando bollente. Da ricorda che Pau Torres è sotto contratto fino a giugno 2024 e la clausola rescissoria presente nell’accordo è pari a 65 milioni di euro. Sono giorni frenetici per il futuro di Pau Torres, vi terremo aggiornati.