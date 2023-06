45 milioni dall’Arabia Saudita: così Allegri tiene la Juve in sospeso CM.IT

Allegri ha sul tavolo una offerta da capogiro dall’Arabia Saudita e, per questo, tiene la Juve in sospeso: le ultime di Calciomercato.it

È un vero e proprio assalto quello che arriva dall’Arabia Saudita per Massimiliano Allegri: al tecnico livornese sono state presentate delle offerte faraoniche per raggiungere Cristiano Ronaldo e Karim Benzema nel campionato saudita.

In settimana l’ad Scanavino aveva confermato Allegri sulla panchina della Juventus, dicendo che non era mai stato nemmeno in dubbio la sua conferma per la prossima stagione. Eppure, qualcosa potrebbe cambiare totalmente questo scenario: la maxi offerta dall’Arabia Saudita che sta facendo riflettere Massimiliano Allegri in queste ore. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it nella giornata di ieri, per l’Al-Nassr l’allenatore della Juventus è diventato l’obiettivo numero per la propria panchina. Il primo sponsor, in questo senso, è proprio Cristiano Ronaldo.

L’Al-Nassr non molla Allegri: offerti 45 milioni in tre anni | CM.IT

La Juventus attende di conoscere quale sarà la volontà di Massimiliano Allegri, così da poter iniziare al meglio la programmazione delle prossime stagioni. Il tecnico toscano sta riflettendo sull’offerta ricevuta dall’Arabia Saudita.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CM.IT, l’Al-Nassr ha presentato un’offerta da 45 milioni in tre stagioni per convincere Allegri a ricongiungersi con Cristiano Ronaldo. Un contratto da capogiro e che potrebbe far tentennare Max, in bilico tra una stagione che si preannuncia complicata con la Juventus e i soldi dei sauditi. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ anche l’Al Hilal starebbe mostrando interesse per il tecnico livornese. In tutto questo, la Juve attende di sapere se Allegri deciderà di diventare un ‘paperone’ del calcio mondiale.