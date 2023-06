Inter, non solo de Vrij: agente in sede per la doppia firma | VIDEO CM.IT

Inter, agente nella sede nerazzurra: attesa la doppia firma, non solo in merito al rinnovo di de Vrij

Mercato frenetico in casa Inter. Conclusa la stagione da pochi giorni, i nerazzurri sono ora focalizzati in pieno in ottica calciomercato.

Il ds Piero Ausilio è tornato a Milano dall’Inghilterra dopo aver parlato in particolare con il Chelsea. Ma i tavoli aperti in casa Inter sono tanti, dal futuro di Romelu Lukaku, per cui il Chelsea non apre al prestito (ai nerazzurri piace anche Koulibaly), all’interesse da parte del Newcastle nei confronti di Nicolò Barella, ma la società lo cederebbe solo di fronte ad un’offerta astronomica. anche e soprattutto in merito al discorso rinnovi. Rinnovi che riguardano soprattutto il reparto difensivo, dove l’Inter pensa anche a nuovi innesti e in particolare al colosso tedesco Bisseck.

Inter, Pastorello in sede: si parla di Acerbi e de Vrij

A far visita però alla sede nerazzurra è l’agente Federico Pastorello. Al centro della discussione c’è la situazione legata a Stefan de Vrij. Il contratto del difensore olandese scadrà a fine giugno e il rinnovo sembra davvero vicino.

🎥 #Inter – Federico #Pastorello, agente di #deVrij, appena arrivato in sede per il rinnovo del difensore olandese. Nel summit si parlerà anche del riscatto di #Acerbi 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/V2KzcIrcwH — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 15, 2023

Oltre a lui però c’è un altro ex Lazio oggetto di discussione. Si tratta di Francesco Acerbi. Il giocatore non fa parte dei piani del club biancoceleste e l’Inter è intenzionato a riscattarlo vista la stagione disputata e visto che è un pupillo del tecnico Simone Inzaghi. Attenzione però, non è escluso che si sia parlato anche di altri profili. Pastorello è infatti l’agente di Roberto Pereyra, a parametro zero dopo aver lasciato l’Udinese e soprattutto di Tommaso Baldanzi, gioiellino dell’Empoli che piace a tantissimi club di Serie A.