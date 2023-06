Ausilio e la battuta dopo il blitz londinese: tutto rinviato col Chelsea | VIDEO CM.IT

Piero Ausilio, Ds dell’Inter, è tornato a Milano dopo la due giorni a Londra e l’incontro col Chelsea

Piero Ausilio torna a Milano dopo la due giorni a Londra. Per il dirigente nerazzurro giornate movimentate nella capitale inglese, con incontri in programma in modo particolare con il Chelsea.

Il Direttore sportivo dell’Inter è atterrato a Linate poco prima delle 17, senza rilasciare dichiarazioni sull’incontro con il Chelsea per Lukaku e Koulibaly, ma solo una battuta prima di entrare in macchina e raggiungere la sede nerazzurra per un punto con Marotta e Zhang: “Faceva caldo anche a Londra”. Ausilio per il momento ha incassato il no dei ‘Blues’ per la riconferma del belga e per il difensore ex Napoli, con le parti che torneranno a trattare nelle prossime settimane.

Più marginali i discorsi con il Chelsea per Chalobah e Loftus Cheek, mentre nel vertice di ieri con i londinesi non si è entrati nello specifico per Onana, obiettivo per i pali della squadra di Pochettino.

Calciomercato Inter: de Vrij verso il rinnovo, riscatto vicino per Bellanova

Ausilio ha avuto anche dei contatti con l’Arsenal per l’attaccante Balogun e il Newcastle per Barella, con il centrocampista che a meno di offerte fuori mercato rimane tra gli incedibili dell’Inter.

🎥 #Inter – La battuta del Ds #Ausilio, di ritorno a Milano dopo il blitz di mercato in Inghilterra e il summit col #Chelsea: “Faceva caldo anche a Londra” 😅📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/v2I58rYmwg — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 15, 2023

Intanto la dirigenza di Viale della Liberazione spinge per il rinnovo di de Vrij dopo aver blindato Calhanoglu e Bastoni, mentre Bellanova si avvicina al riscatto con i nerazzurri che dovranno versare 7 milioni di euro per acquisire dal Cagliari il giovane laterale a titolo definitivo.