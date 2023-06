Juve e Inter, finalmente l’apertura: Frattesi ora è più vicino

Davide Frattesi è finalmente pronto a lasciare il Sassuolo: c’è l’annuncio che apre alla cessione verso la Juventus, l’Inter e non solo.

Dopo appena due stagioni al Sassuolo, Davide Frattesi è pronto al grande salto. Il ventaglio di opzioni a disposizione è notevole. La mezzala romana ha tantissimi ammiratori, in particolare Juventus e Inter. E poi c’è la Roma.

E’ ormai risaputo che il calciatore ha un debole per la società giallorossa. Per 8 anni è stato un giocatore delle giovanili della Lazio e solo per tre, prima del salto tra i professionisti, è stato giallorosso. Tanto è bastato per innamorarsi della Roma. Nel 2017 passò al Sassuolo, poi tanti prestiti e tanta gavetta. Ora la Nazionale e il sogno di giocare in una big. Il club ha le idee chiare, ma anche il ragazzo non scherza: “Ho detto al mio procuratore di chiamarmi solo per proposte importanti – afferma Davide alla stampa dal ritiro con l’Italia – Poi ci penseranno Carnevali e gli altri”.

E così, la cessione è ormai solo questione di tempo. Lo sa benissimo anche il suo allenatore, che apre alla partenza del classe 1999.

Dionisi spinge Frattesi via dal Sassuolo: “Nessuna opposizione”

In una lunga intervista rilasciata a Sassuolonews.net, il tecnico Dionisi ammette di non frenare la volontà dei suoi due pupilli Berardi e Frattesi: “Se avranno un’opportunità migliore e se la società acquirente ed il Sassuolo trovano un accordo, non mi opporrei. Sarebbe controproducente”.

Sulle tracce del centrocampista, come raccolto da Calciomercato.it, ci sono Inter e Juventus, con quest’ultima pronta ad offrire contropartite per abbassare il prezzo del cartellino del giocatore, valutato circa 40 milioni di euro dal Sassuolo. Per quanto riguarda la Roma, invece, le possibilità di acquistare Frattesi sono sicuramente più basse dello scorso gennaio, ma le porte non sono del tutto chiuse. Infatti, la chiave per portarlo all’Olimpico potrebbe essere Volpato. La società giallorossa ha la possibilità di inserire la contropartita all’interno dell’operazione, oltre al vantaggio di sfruttare dello sconto del 30% che gli spetta. Anche se la trattativa per la cessione del ragazzo è andata avanti a prescindere dall’affare Frattesi.

E’ una corsa a tre alla quale si possono aggiungere anche Lazio e Napoli. Entrambe le formazioni giocano con un 4-3-3 che si sposa perfettamente alle caratteristiche di Davide. “Ha dimostrato di essere una mezzala importante – ha dichiarato Dionisi di Frattesi – Dovrà essere bravo a riconfermarsi: qui o altrove”.

Il gioiellino del centrocampo della Nazionale ha realizzato 7 marcature in stagione. La sua determinazione e la mentalità che lo contraddistingue lo portano ad essere uno dei ragazzi più apprezzati. Si tratta di attitudini che possedeva anche prima della fama. La strada per diventare un campione è già delineata: serve solo attendere la firma sul nuovo contratto con una big e iniziare un nuovo capitolo fatto di successi e trofei.