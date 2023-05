Frattesi tra Juve, Napoli e Roma. Bucchi sicuro: “Sposta gli equilibri” | ESCLUSIVO

Frattesi piace a Napoli e Juventus, lui sogna la Roma: ecco dove potrebbe giocare secondo il suo ex allenatore Bucchi.

Davide Frattesi è uno dei pezzi pregiati di Serie A. Dopo due ottime stagioni con il Sassuolo, il ragazzo sarebbe pronto ad trasferimento in un top club. E sulle sue tracce non mancano società di rilievo.

Nell’inverno scorso, quasi al gong della finestra per le operazioni di gennaio, Davide è stato vicinissimo al ritorno alla Roma. Tutti conoscono le sue volontà, quelle di ritornare a casa, nella Capitale, in sponda giallorossa. Il trasferimento alla Roma saltò a gennaio e ora le cose sono cambiate: i Friedkin si sarebbero defilati. Dopo Aouar la volontà è di blindare il talento in casa Edoardo Bove. La concorrenza sul centrocampista della Nazionale resta comunque spietata. Napoli e Juventus starebbero pensando di migliorare il reparto con il talento classe 1999, autore di un’annata straordinaria in neroverde.

Ai microfoni di Calciomercato.it abbiamo chiesto a Christian Bucchi, ex allenatore di Frattesi, alcuni dettagli della crescita del ragazzo: “Quando andai ad Empoli, ho chiesto di portare Davide in squadra perché già l’avevo allenato al Sassuolo. Lui arrivò in neroverde dalla Roma, ma si infortunò e non poté giocare. Già allora si vedeva che aveva qualcosa di diverso rispetto agli altri“.

Le caratteristiche di Frattesi, Bucchi suggerisce: “Un top club in Serie A prima della Premier”

In questi ultimi anni, l’intera Serie A e persino il commissario tecnico della Nazionale hanno imparato a conoscere le caratteristiche del classe 1999: “All’Empoli abbiamo lavorato tantissimo per migliorare le sue qualità in zona gol – ha confessato Bucchi – Arrivava tante volte in area di rigore, ma migliorammo i suoi tempi di inserimento. Era una qualità che già possedeva, ma andava solo curata. E si è tolto tante soddisfazioni“.

In effetti, dal punto di vista realizzativo, Frattesi è uno dei migliori nel suo ruolo in tutto il campionato. In questa stagione ha già segnato 7 reti, mentre al suo primo anno col Sassuolo ne ha siglati 4. “Un centrocampista che fa 6, 7, 8 gol sposta gli equilibri – sostiene con certezza l’ex allenatore di Davide – Sono convinto che possa fare bene anche altrove, dove può competere per traguardi diversi“.

Juve, Napoli o Roma: ecco dove giocherebbe meglio Frattesi

E a proposito di futuro, la domanda a Christian Bucchi è lecita. In quale centrocampo farebbe bene Frattesi: in quello della Juventus, quello del Napoli o quello della Roma? “Lo vedrei bene ovunque – ci dice senza giri di parole il tecnico – Grazie agli allenatori che ha avuto in carriera è diventato un centrocampista che sa fare tutto. Può giocare in un reparto a 2 o a 3. E’ un centrocampista moderno e farebbe al caso di tutte queste squadre“.

Ma oltre al gol nel sangue, quali sono i fattori che spingono i top club in Italia a fare pressione sul Sassuolo? L’allenatore romano, anche in questo caso, ha pochi dubbi: “Ha un’intensità fisica non comune. Ha forza, potenza, velocità, resistenza e tutte queste qualità le mette a disposizione per tutta la partita. Dal punto di vista fisico è da top club assoluto“.

Poi c’è anche un altro aspetto che fa la differenza ed è quello mentale. “E’ il primo ad arrivare sul campo d’allenamento ed è l’ultimo che va via. Se lo fai a 20 anni è un discorso, se lo fai a 27 ne è un altro“. Insomma, queste sono le attitudini che portano un giocatore ad essere seguito dalle migliori società europee, anche e soprattutto quelle in Premier League, la lega a cui tutti i calciatori aspirano.

Proprio sul campionato inglese, Frattesi si è recentemente lasciato andare ad una riflessione. La mezzala neroverde preferirebbe prima fare uno step intermedio in Italia e poi seguire le orme del suo amico Scamacca. Anche Bucchi sembra dello stesso avviso: “Non so cosa possa pensare Davide della Premier League. Magari può giocare in una squadra che lotta per la Champions e per il campionato e poi magari fare un ulteriore step. Oggi ha la fortuna di giocare al Sassuolo, club che dà l’opportunità ai ragazzi e non mette pressione. Ci sta fare un passaggio intermedio in Serie A e poi pensare ad un trasferimento in Inghilterra“.