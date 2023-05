Marotta incantato e Frattesi dopo Inter-Sassuolo chiede lo ‘sconto’

Protagonista con un gol e una prestazione importante, Davide Frattesi riceve un importante attestato di stima dopo Inter-Sassuolo

Un gol, un rigore richiesto, qualche buona occasione e tanta corsa. Davide Frattesi ha sfoderato tutto il suo miglior repertorio durante Inter-Sassuolo. Non è bastato alla squadra di Dionisi per uscire indenne da ‘San Siro’.

I nerazzurri si sono imposti per 4-2 con Lukaku ad aprire e chiudere le marcature e smontare i sogni di rimonta degli emiliani, resi concreti proprio dal gol di Frattesi dopo quello di Henrique. Il centrocampista, ex Roma, è un nome che piace molto sul mercato. Seguito dalla Roma, nel mirino anche della Juventus e del Napoli, Frattesi ha ricevuto un importante attestato di stima al termine della gara di ‘San Siro’.

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha gradito la sua prestazione in campo e glielo ha anche detto di persona. Negli spogliatoi, infatti, il dirigente nerazzurro ha fatto i complimenti a Frattesi. Un apprezzamento che non può non far ipotizzare scenari di mercato futuri con la società lombarda che è tra quelle interessate al 23enne.

Calciomercato, Frattesi tra i complimenti di Marotta e il prezzo “troppo” alto

Lo stesso Frattesi ha parlato del suo futuro nel corso di un’intervista a ‘Sky’ al termine del match, aprendo anche ad un trasferimento in Premier League.

In particolare, il centrocampista ha affermato: “Italia o estero? Sicuramente la Premier mi affascina. Sappiamo tutti la loro intensità. Un giorno mi piacerebbe provare quella esperienza, anche per vedere come si lavora all’estero”. Parole che non chiudono quindi ad un trasferimento fuori dai confini italiani, con il calciatore che ha anche detto la sua sulla valutazione del Sassuolo.

Nello studio, infatti, si parla di un prezzo tra i 30-35 milioni ed è stato chiesto a Frattesi se la valutazione fosse quella giusta o se volesse un prezzo più alto: “E’ troppo, troppo”. In estate si saprà se resterà al Sassuolo o andrà via e quale sarà il prezzo ‘giusto’.