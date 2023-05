Roma, accordo totale con Aouar: fumata bianca sempre più vicina

Calciomercato Roma, l’intesa con Aouar è già stata raggiunta: ecco cosa manca per chiudere definitivamente l’affare

Dopo un corteggiamento iniziato diversi mesi fa, la Roma ha messo la freccia ed ha praticamente trovato l’accordo con Houssem Aouar, centrocampista franco-algerino da tempo sul taccuino di Tiago Pinto. Dopo i test effettuati nella Capitale nei giorni scorsi, i giallorossi sottotraccia hanno continuano a tessere la tela, trovando l’accordo con l’entourage del centrocampista.

Aouar si legherà alla Roma con un contratto quinquennale: ormai non ci sono più dubbi a riguardo e si aspetta soltanto l’ufficialità. Prima che arrivi il tempo delle firme, però, bisognerà limare prima gli ultimi dettagli con il Lione. Anche se il calciatore è in scadenza, infatti, andranno comunque sistemati le ultime pendenze con il club transalpino prima della firma definitiva e dell’annuncio ufficiale. La Roma è riuscita a strappare il sì convinto del calciatore, avendo la meglio su una concorrenza che annoverava tra le altre anche Milan e Napoli. Come già riferito da calciomercato.it, però, tra i club italiani in corsa i giallorossi hanno avuto sempre il coltello dalla parte del manico e sono riusciti a capitalizzare il vantaggio acquisito.

Calciomercato, intesa Aouar-Roma: manca solo l’ufficialità

Una trattativa partita in silenzio e sviluppatasi quasi sempre nell’ombra, secondo un modus operandi che la Roma aveva già sperimentato nella definizione della trattativa per Dybala. Intervenuto ai microfoni di calciomercato.it in onda su TV PLAY, l’agente FIFA Fabrizio Ferrari – esperto di calcio francese – non aveva preferito esporsi più di tanto: “Fatta con la Roma? Non mi permetto di dire queste cose.” Un implicito che non aveva contribuito a fugare i dubbi, lasciando spazio ad ipotesi e suggestioni ormai diventate realtà.

Aouar sarà un nuovo calciatore della Roma e rappresenterà un tassello importante con il quale i giallorossi si assicurano qualità, tecnica, personalità e un calciatore di caratura internazionale. In tempi non sospetti vi avevamo svelato la possibilità della Roma di piazzare il colpo Aouar, anche quando il Milan sembrava poter fare irruzione nella trattativa: la definizione della cessione di Zaniolo ha dato una sterzata importante, anche se nella lista di Pinto sono finiti chiaramente anche esterni offensivi di un certo tenore. Accostato anche ad altri club in giro per l’Europa come Betis Siviglia ed Eintracht, Aouar ha quindi rotto gli indugi e ha scelto il progetto Roma. I giallorossi, dopo Matic e Wijnaldum, mettono a segno un altro innesto di nevralgica importanza con il quale alzare l’asticella e sistemare un reparto sempre più completo. Aouar-Roma: l’ufficialità è ormai dietro l’angolo, il tempo delle firme sta per arrivare…