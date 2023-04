Blitz in città per le visite mediche: Mourinho pregusta il colpo a zero

Blitz in città e visite mediche già sostenute, Mourinho assapora il colpaccio a zero: la Roma pronta a chiudere

Questa sera scenderà in campo per i quarti di finale di Europa League, ma intanto la Roma guarda già al futuro.

I giallorossi, limitati sul fronte mercato dal Fair Play Finanziario, lavorano al colpaccio a parametro zero, garantendo a Josè Mourinho un rinforzo di qualità per la metà campo. Il nome è quello di Houssem Aouar, 24 anni, centrocampista franco-algerino in scadenza di contratto con il Lione. Il calciatore ha già fatto sapere al proprio club di non aver intenzione di rinnovare il contratto e a giugno si libererà a zero, avendo la possibilità di scegliere in autonomia la prossima squadra.

Ciò che non è riuscito a fare in inverno quando le richieste del Lione non hanno consentito di concretizzare i diversi interessamenti pervenuti al calciatore. Tra questi c’era anche quello della Roma che ora sembra davvero vicina a chiudere l’affare per la prossima stagione. Un indizio sulla possibile concretizzazione del colpo per i giallorossi arriva dai giorni di Pasqua.

Calciomercato Roma, visite per Aouar: cosa manca

Stando a quanto riferisce ‘Il Romanista’, infatti, Aouar a Pasquetta era a Roma e non soltanto èer un viaggio di piacere.

Stando alle indiscrezioni raccolte dal quotidiano dedicato alla società giallorossa, il centrocampista è stato al Campus Bio-medico di Trigoria dove si è sottoposto ad una serie di test medici. Il calciatore sarebbe stato accompagnato anche da un medico dello staff capitolino.

C’è da rimarcare, ad ogni modo, che Aouar non ha ancora firmato il contratto con la Roma e, oltre alla società giallorossa, ci sono altri club che si sono fatti avanti per lui. Se in passato ci sono stati accostamenti anche con Juventus, Milan e Napoli, ora sul tavolo del 24enne c’è una proposta dell’Eintracht Francoforte. Il club tedesco avrebbe presentato la propria offerta ad Aouar che non ha ancora deciso dove continuare la sua carriera. Al momento la certezza è l’addio al Lione, per la prossima tappa bisognerà attendere ancora un po’. La Roma è pronta.