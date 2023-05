Aouar, i talenti francesi e il mercato: l’agente dice tutto

Dal lavoro straordinario fatto dal Frosinone al mercato dei giovani calciatori francesi: il punto con l’agente FIFA Fabrizio Ferrari

La stagione è entrata nel rush finale con le ultime partite prima della chiusura di un’annata lunga e dispendiosa. Alcuni verdetti sono stati già emessi, come la promozione in Serie A del Frosinone di Fabio Grosso, che ha messo in luce una cavalcata strepitosa.

A parlare della compagine ciociara e di alcuni suoi assistiti ci ha pensato l’agente Fabrizio Ferrari, che a Calciomercato.it in diretta Twitch su TvPlay ha detto la sua su Oyono e Cotali: “Hanno situazioni contrattuali molto diverse, Oyono è un ragazzo che è stato acquistato dal Frosinone e per caratteristiche anche club di Serie A potevano puntarci, bravissimo Angelozzi a puntare su questo giocatore, per Cotali la situazione è diversa. Ha fatto un’esperienza al Chievo ed è arrivato al Frosinone all’età giusta. Ora è a scadenza di contratto, ci incontreremo con il Frosinone ma la situazione è fluida”.

Calciomercato Frosinone, Ferrari: “Angelozzi lungimirante”. Poi l’annuncio su Giuntoli

Ferrari ha quindi continuato tessendo le lodi anche di Grosso: “Grosso è dovuto passare per determinate esperienze per crescere. Credo sia ora un tecnico molto interessante per quello che esprime, è da seguire. È stato fondamentale nella crescita di Oyono che Cotali. Il gioco del Frosinone glielo permette”.

Un ambiente quello ciociaro che ha fatto bene ad ogni latitudine: “Penso che tutto il Frosinone abbia fatto una stagione straordinaria, sia a livello di gioco che di risultati. La lungimiranza e il coraggio di Angelozzi sono stati premiati. Ha fatto investimenti su giocatori con caratteristiche precise che si adattavano alle necessità di Grosso”.

Spazio anche ad un pensiero su Cristiano Giuntoli: “Il giudizio su Giuntoli non può che essere positivo. Si è costruito staff e lavoro direttamente dalla gavetta, è un direttore con grande personalità. Noi siamo sempre molto critici nei confronti dei nostri direttori italiani, ma ne abbiamo tanti di validi, poi siamo penalizzati perché all’estero non arriviamo mai per primi, ma i nostri direttori sono molto validi”.

Infine Ferrari torna a parlare di mercato, soffermando sul versante transalpino: “Ogni anno finisco il mercato provando a piazzare due o tre giocatori francesi. Ormai anche nel campionato francese i giocatori sono moderni e importanti, ma dobbiamo fare la lotta con le tedesche, le inglesi etc… ci sono tanti club in cui andare a pescare, bisogna essere veloci ma dalla Francia si può attingere a piene mani”. Ed a proposito di calcio transalpino su Aouar, Ferrari ha detto: “Se venisse in Italia sarei molto contento. Fatta con la Roma? Non mi permetto di dire queste cose, non lo so”.