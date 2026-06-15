Napoli, blitz di Manna a Milano: ecco il nuovo difensore per Allegri | VIDEO CM

Il club partenopeo accelera: incontro a Milano con l’agente del giocatore

Il Napoli, in attesa di definire la situazione in panchina con Allegri, si muove sul mercato per rinforzare rosa del prossimo allenatore.

Nelle ultime ore è da segnalare la presenza a Milano di Giovanni Manna, con il Ds azzurro volato nel capoluogo lombardo per alcuni incontri come raccolto da Calciomercato.it. L’uomo mercato del Napoli, nello specifico, ha incontrato oggi l’agente di Mario Gila.

Calciomercato Napoli, pressing su Gila: Manna incontra l’agente

Il difensore spagnolo della Lazio è il primo obiettivo per la difesa del nuovo tecnico Allegri, con il Napoli quindi sta cercando di accelerare lato giocatore.

Manna nel summit odierno ha incrociato a Milano Alejandro Camaño, procuratore di Gila e che sta ascoltando le varie offerte dall’Italia e dall’estero per il suo assistito. Il centrale della Lazio ha un altro di contratto con i biancocelesti e il Napoli non vorrebbe andare oltre un’offerta complessiva da 20 milioni di euro (bonus compresi).

Il Real Madrid, lo ricordiamo, può vantare una percentuale del 50% sulla cessione del 25enne difensore.