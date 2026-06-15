Dalla Juve al Napoli, Vicario ha detto sì: vuole l’Italia

Il portiere italiano ha già ottenuto il via libera di Roberto De Zerbi e partirà in estate

Sedotto e abbandonato dall’Inter che, al momento, ha deciso di dare fiducia a Josep Martinez, Guglielmo Vicario non ha ancora abbandonato le sue velleità di tornare in Italia dopo tre anni di lontananza.

Protagonista di una stagione deludente, come tutto il Tottenham del resto, l’ex Empoli non ha fatto breccia nelle convinzioni tecnico-tattiche di Roberto De Zerbi che ha già dato il via libera alla sua cessione per poi sferrare l’assalto al suo pallino, Bart Verbruggen.

Secondo Team Talk, dopo il mancato accordo con il Liverpool per Alisson, la Juventus ha effettuato sondaggi per il 28enne di Udine, ma le trattative più concrete per la porta sono state avviate con l’entourage di Emiliano Dibu Martinez e l’Aston Villa, nonostante Vicario avesse dato piena disponibilità al trasferimento al Torino.

Ritorno in Serie A sfumato del tutto? Non proprio perché stando al sito inglese, di recente ci sarebbe stato un ritorno di fiamma da parte del Napoli da monitorare con attenzione, visto che sia Meret che Milinkovic-Savic non sono affatto sicuri della conferma.