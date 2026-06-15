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Quando gioca l’Argentina ai Mondiale: le partite del girone e i possibili accoppiamenti in tabellone

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L’Argentina campione del mondo in carica è inserita nel girone con Austria, Algeria e Giordania. Ecco quando giocheranno Messi e compagni e chi potrebbero incrociare nella fase a eliminazione diretta

Per la terza volta nella storia della competizione, l’Argentina si presenta da campione in carica ai Mondiali.

Leo Messi esulta con la maglia dell'Argentina
Quando gioca l’Argentina ai Mondiale: le partite del girone e i possibili accoppiamenti in tabellone – calciomercato.it (foto Ansa)

In Qatar, dopo 36 anni, la Seleccion è tornata a trionfare in un campionato del mondo. Ci è riuscita al termine di un torneo iniziato decisamente in salita con il clamoroso ko contro l’Arabia Saudita all’esordio e terminato con l’epica finale contro la Francia in cui i sudamericani hanno prevalso ai rigori dopo essere stati in vantaggio 2-0 nei tempi regolamentari e 3-2 nei supplementari.

Gran parte dei giocatori che hanno contribuito al trionfo di quattro anni fa sono presenti anche nella rappresentativa allestita dal c.t. Scaloni per il Mondiale 2026. Su tutte spicca la presenza di Leo Messi che disputerà il suo sesto Mondiale consecutivo dalla prima partecipazione datata 2006. Due i calciatori di Serie A chiamati da Scaloni ovvero Lautaro Martinez e Nico Paz con quest’ultimo che ancora attende di conoscere il suo futuro tra il possibile ritorno al Real Madrid o la permanenza al Como.

Il calendario dell’Argentina ai Mondiali 2026

Questo il calendario dell’Argentina nel girone J:

  • Mercoledì 17 giugno: Argentina-Algeria (ore 3; Kansas City)
  • Lunedì 22 giugno: Argentina-Austria (ore 22; Dallas)
  • Domenica 28 giugno: Argentina-Giordania (ore 4; Dallas)

Con il nuovo format a 48 squadre, passano alla fase ad eliminazione diretta le prime due classificate di ogni girone e le 8 migliori terze. Dovesse piazzarsi al primo posto del gruppo J, l’Argentina incrocerebbe ai sedicesimi la seconda del girone H. Con il secondo posto nel proprio raggruppamento, invece, gli argentini troverebbe la prima del gruppo H, quest’ultimo formato da Spagna, Uruguay, Capo Verde e Arabia Saudita.

Con il terzo posto, l’Argentina avrebbe una delle prime classificate dei gironi B (Svizzera, Canada, Bosnia, Qatar), G (Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda), L (quello di Inghilterra, Croazia, Ghana e Panama) o K (Portogallo, Colombia, Uzbekistan e RD Congo).  Difficilmente il primo posto del girone J sfuggirà all’Argentina. In questo il sedicesimo della Seleccion è incrociato, nel possibile ottavo di finale, con quello tra la seconda del girone D (Usa, Turchia, Paraguay, Australia) e la seconda G (Belgio, Iran, Egitto, N.Zelanda) agli ottavi di finale.

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