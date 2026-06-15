Jannik Sinner torna in campo: ufficiale la data del prossimo match

E’ la domanda che in tantissimi tra gli appassionati di Tennis si staranno ponendo in questi giorni. Quando torna in campo Jannik Sinner ? Sappiamo già la data

Giugno, il mese dei tornei su erba nella stagione tennistica. La scorsa settimana si sono disputati quelli di Stoccarda e di Hertogenbosch vinti rispettivamente da Ben Shelton e da Kamil Majchrzak. Ora tocca ad altri due tappe immancabili nel calendario estivo ATP.

Ci riferiamo al Queen’s di Londra e ad Halle, due eventi entrambi di categoria 500 in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno. ATP Halle cui ha partecipato nelle ultime edizioni anche Jannik Sinner. Nel 2024, l’azzurro, al suo primo torneo da numero uno del mondo ha trionfato in finale contro Hurkcaz. Lo scorso anno, invece, è stato sconfitto agli ottavi da Bublik, futuro vincitore dell’evento.

Dopo la sconfitta al Roland Garros contro JM Cerundolo in cui ha probabilmente accusato un colpo di calore che gli ha impedito di chiudere il match quando era in vantaggio di due set, Sinner ha deciso di non disputare alcun torneo prima di Wimbledon. Dopo un periodo di riposo, Jannik si è sottoposto ad alcuni accertamenti clinici al San Raffaele di Milano. Successivamente è tornato a Montecarlo per riprendere gli allenamenti.

Quando torna in campo Sinner, ecco la data

Già a metà di questa settimana, Sinner raggiungerà Londra per allenarsi sui campi in erba in vista di Wimbledon. Sappiamo già la data del ritorno in campo del numero uno del mondo. Avverrà lunedì 29 giugno alle ore 15. Come da tradizione, infatti, il campione in carica del torneo maschile di Wimbledon disputerà il primo match in assoluto sul Centrale di Wimbledon, evento appunto previsto nel pomeriggio della giornata inaugurale dello Slam londinese.

Sinner eguaglierà così alcuni dei tennisti più forti di sempre che hanno avuto il privilegio di calcare per primi l’erba immacolata del Centrale. Lo hanno fatto, tra gli altri, Federer, Djokovic, Nadal, Sampras, Agassi, Borg e, per due volte, Carlos Alcaraz quest’ultimo assente al prossimo Wimbledon per l’infortunio al polso. Lo scorso anno, proprio Alcaraz ha affrontato Fabio Fognini nel combattutissimo match d’esordio a Wimbledon terminato in suo favore al quinto set. Partita che è stata anche l’ultima della carriera per Fognini.

Prima di debuttare a Wimbledon, Sinner parteciperà al Giorgio Armani Tennis Classic, un torneo esibizione in programma dal 23 al 27 giugno all’Hurlingham Club di Londra. Nella entry list dei partecipanti ci sono anche altri due tennisti azzurri ovvero Flavio Cobolli e Luciano Darderi.