Como, Fabregas scalpita: cosa manca per Kaiki

L’esterno brasiliano è rientrato in patria dopo le aver le vacanze in Europa

Ormai da giorni, Como e Cruzeiro hanno raggiunto un accordo da circa 15 milioni di euro per Kaiki. Inseguito e trattato a lungo anche a gennaio, l’esterno sinistro brasiliano ha già da tempo dato l’ok al trasferimento in riva al Lago, ma secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Brasile mancano ancora alcuni passaggi importanti per la fumata bianca definitiva.

Stando a Globo Esporte, infatti, pur avendo ricevuto un’offerta di stipendio più alta rispetto alla scorso inverno, il 23enne mancino vorrebbe qualcosina in più per firmare. Un altro aspetto che sta ritardando l’accordo definitivo riguarda la percentuale, ma in ballo ci sono anche gli ultimi dettagli sulle commissioni dell’operazione, per i quali il Como ha chiesto la collaborazione del club di Belo Horizonte.

Ciononostante, la sensazione è che la situazione possa sbloccarsi in maniera positiva, anche se stando alla fonte sopra citata, gli agenti di Kaiki avrebbero addirittura riaperto al rinnovo.