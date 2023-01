Milan, gioco a incastri e duello con la Roma: con un addio si sblocca tutto

Milan e Roma hanno nel mirino un giocatore importante a centrocampo, ma aspettano almeno una cessione per muoversi con decisione e beffare l’altra

Il Milan non si è mosso sul calciomercato e probabilmente non lo farà fino alla fine della finestra invernale di gennaio. Paolo Maldini è stato chiaro in questo senso, poi anche nella pratica i rossoneri non hanno fatto percepire cose diverse. Anche se in teoria a Pioli servirebbe più di qualcosa, tra le fasce – offensive e difensive -, l’attacco e il centrocampo.

Un po’ tutto, insomma. Ma queste settimane sono particolari per tutti, praticamente nessuno può permettersi di fare acquisti. Sicuramente non senza prima cedere. È così per la Juventus, per l’Inter, la Roma, la Lazio e lo stesso Milan. Solo che a gennaio è complicato in primis vendere, ma anche all’estero non sono troppo propensi in tal senso. L’unica pista è la Premier League che ha soldi in abbondanza da spendere, ma senza avere grande interesse negli esuberi della Serie A. L’unico sarebbe Nicolò Zaniolo, ma neanche troppo. Il classe ’99 della Roma ha rotto con i giallorossi, ha preferito non partire con la squadra per La Spezia. E in questo senso Mourinho è stato chiarissimo: “Vuole andare via, ma il primo febbraio sarà ancora con noi perché non ha portato offerte all’altezza“. Il Tottenham non ha intenzione di impegnarsi a lungo termine, quindi di andare oltre il diritto di riscatto. Le cifre del West Ham invece non soddisfano Trigoria, mentre Brighton e Leeds non si sono mosse.

Calciomercato Milan, torna di moda Aouar ma serve cedere. Mina vagante Zaniolo

E il Milan? Paolo Maldini è un grandissimo estimatore di Nicolò Zaniolo, ma è chiaro come anche lui non abbia la possibilità di agire a gennaio. Per questo resta interessato, ma cedere in pochi giorni Messias o Saelemaekers è impresa impossibile.

In ogni caso a giugno la pista può tornare concreta, con tanto tempo a disposizione, nella speranza che la Premier non lo prenda prima. In questa ultima settimana abbondante di mercato, invece, qualcosa può muoversi a centrocampo. Ma anche qui dipende tutto dalle uscite. Adli e Bakayoko sono i due cedibili, hanno qualche richiesta ma niente di così concreto. Difficile che vadano via da qui al 31. Per il primo si è parlato di Samp, per l’ex Napoli anche noi vi abbiamo raccontato della pista turca tra Galatasaray e Adana Demirspor.

Ma non ci sono movimenti significativi. Se dovesse cambiare qualcosa, il Milan aprirebbe subito gli occhi su un centrocampista in entrata. Tra le idee può esserci Aouar, in scadenza con il Lione. Una grande occasione di mercato a gennaio, un vero colpo per cui ovviamente ci sarebbe da battere le concorrenti. Tra queste c’è pure la Roma, sul giocatore da qualche settimana. In caso di partenza di Zaniolo, Tiago Pinto potrebbe affondare seriamente il colpo e chiudere i giochi per tutti. Un gioco a incastri, basta poco per far cominciare a cadere le tessere del domino.