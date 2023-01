CM.IT | Milan-Bakayoko: operazione fallimentare, i dettagli dell’addio

Il calciatore francese non è più nei piani del club rossonero. Stefano Pioli lo ha bocciato e per lui non c’è più spazio

Il ritorno al Milan di Tiemoué Bakayoko può ritenersi un’operazione di mercato sbagliata. Frederic Massara e Paolo Maldini, artefici principali della conquista dello Scudetto, due estati fa sono riusciti a riportare a Milano il centrocampista francese, che tanto bene aveva fatto con Gennaro Gattuso.

Conosceva l’ambiente e i compagni, sarebbe dovuto essere un’alternativa ai titolari. C’erano davvero tutti i presupposti per riuscire a dare una mano importante alla squadra ma il suo acquisto si è rivelato ben presto fallimentare. Lo scorso campionato ha giocato poco non riuscendo a mostrare la miglior versione di se, quel giocatore che aveva conquistato anche la tifoseria rossonera, tanto da dedicargli un coro.

Ha avuto le sue occasioni nella prima parte della scorsa stagione senza però mai convincere. Da gennaio in poi, invece, solo panchina, fatta eccezione di una presenza in Serie A, il 15 maggio, una decina di minuti contro l’Atalanta.

Calciomercato Milan, sirene turche per Bakayoko: ecco come stanno le cose

Il francese, arrivato in prestito biennale dal Chelsea, non è riuscito ad inserirsi negli schemi tattici di Stefano Pioli. Nel corso dell’ultima estate il Milan era intenzionato a lasciarlo andare ma il calciatore, alla fine, ha preferito restare a Milano.

Nella stagione 2022/2023 così Bakayoko non ha giocato nemmeno un minuto. Appare evidente che la sua avventura in rossonero possa considerarsi già conclusa. Il suo addio è solo questione di tempo: a giugno scadrà il contratto ma c’è la speranza che faccia le valigie già durante il mese di gennaio. Le offerte, d’altronde, non mancano e negli ultimi giorni si sono fatti avanti l’Adana Demirspor e il Galatasaray. L’interesse dalla Turchia è confermato così come la volontà del Milan di lasciarlo andare ma al momento – come appreso da Calciomercato.it – non sono arrivate offerte ufficiali. Di certo, gennaio sarà il mese delle trattative dei rinnovi di Olivier Giroud, Ismael Bennacer e Rafael Leao, dell’acquisto di un nuovo portiere ma anche del possibile addio di Bakayoko.