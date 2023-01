Ansia Maignan, Vasquez non basta: un nuovo portiere per il Milan

Il punto tra i pali in casa rossonera. Stefano Pioli è pronto ad accogliere un altro estremo difensore. La situazione

Il 2023 del Milan si è aperto con l’acquisto di un nuovo portiere. I rossoneri hanno messo le mani su Devis Vásquez. Il colombiano classe 1998, in arrivo dai paraguaiani del Club Guaraní, proprio in questi istanti, sta svolgendo le visite mediche che lo renderanno a tutti gli effetti un giocatore del Diavolo.

Un colpo a sorpresa, per un esborso inferiore a 500mila euro, che in futuro potrà dare una mano a Stefano Pioli. Il giocatore farà subito ritorno in Sudamerica e sarà in Italia dal 10 gennaio.

🇨🇴Devis #Vasquez sta svolgendo le visite mediche

🔴⚫️Il portiere appena acquistato dal #Milan saluta la sua nuova casa pic.twitter.com/QkKdBDNzgD — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 2, 2023

Vásquez è visto dal Milan come un affare in prospettiva ma la situazione portieri potrebbe spingere il tecnico dei campioni d’Italia a dargli una possibilità ben presto. Come scritto nei giorni scorsi, Mike Maignan preoccupa parecchio la dirigenza rossonera e il suo rientro non è così imminente. Mercoledì contro la Salernitana toccherà ancora una volta a Ciprian Tatarusanu. L’esperimento Mirante, infatti, è stato già messo in soffitta. L’ex Roma ha fatto male contro il Psv e il rumeno è tornato in vantaggio per giocare dal primo minuto in Campania.

Il futuro della porta del Milan, però, resta davvero tutto da scrivere. Sulle condizioni del polpaccio di Maignan se ne saprà di più dopo l’Epifania ma tra i corridoi di Milanello si respira preoccupazione. Come ci ha raccontato Ielpo ai nostri microfoni, recuperare da un problema di questo tipo non è semplice e il rischio di nuove ricadute è sempre dietro l’angolo.

Calciomercato Milan, Pioli aspetta un altro colpo

Ad oggi appare difficile fare previsioni sul ritorno in campo di Maignan e non è un caso che il Milan stia pensando di acquistare un altro portiere.

E’ la prova che con il francese si procederà con cautela. La Supercoppa Italiana, in programma il prossimo 18 gennaio, ad oggi, appare così un miraggio. Serve dunque un secondo all’altezza, che possa offrire maggiori garanzie rispetto a Tatarusanu e Mirante, che al termine della stagione lasceranno Milanello. Il nome in cima alla lista resta quello di Marco Sportiello, con il quale i rossoneri hanno raggiunto un’intesa. Serve, però, il via libera da parte dell’Atalanta, che continua a chiedere tanto, sui 5 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva per un calciatore in scadenza a giugno. I bergamaschi, però, non hanno alcuna voglia di liberarsi dell’italiano, che potrebbe giocare la prima partita del 2023. Musso, infatti, si è fermato nuovamente. Uno stop che non aiuta il Milan. Sullo sfondo restano altre ipotesi come quella che può essere rappresentata da Sommer o Mendy. In Italia Cragno è una possibilità ma serve farsi carico del riscatto di circa 4 milioni dal Cagliari. In Casa Milan sono, dunque, in corso nuove valutazioni e come accaduto con Vasquez non sono escluse sorprese.