Confermata anticipazione CM.IT, ufficiale: nuovi esami per Maignan

Maignan è ancora alle prese con i problemi al polpaccio e dovrà effettuare nuovi esami: confermata anticipazione di Calciomercato.it

Il ritorno in campo si avvicina e il Milan si trova ad affrontare una vera e propria emergenza infortuni. In particolare, però, è la situazione di Mike Maignan a preoccupare maggiormente Stefano Pioli.

Come vi abbiamo anticipato sulle pagine di Calciomercato.it questa mattina, il francese non ha ancora superato i problemi al polpaccio e tra due settimane dovrà effettuare nuovi esami per verificarne le condizioni. Dopo il lungo infortunio della scorsa stagione, anche quest’anno Maignan ha già saltato molte partite e anche per la ripresa del campionato il rischio è di non vederlo ancora per un po’ di tempo. Proprio per questo motivo, poi, la dirigenza meneghina starebbe valutando un’operazione in entrata, provando anche ad anticipare l’arrivo di Sportiello. Oltre al portiere, tuttavia, sono altre tre i giocatori che preoccupano Pioli.

Non solo Maignan, Pioli perde pezze | Nuovo stop per Origi

La situazione di Mike Maignan, come detto, è quella che più preoccupa i rossoneri in questo momento, ma non è l’unico giocatore ad essere infortunato. Stefano Pioli ne perde altri tre.

Il primo è Divock Origi, alle prese con un problema di basso grado al bicipite femorale della gamba destra. Le condizioni del belga verranno rivalutate tra sette giorni, quando potrebbero essere più chiari i tempi di recupero. Problemi muscolari anche per Rade Krunic e Junior Messias, che verranno rivalutati dopo Natale.

🚨#Milan – #Maignan non ha ancora recuperato dal problema al polpaccio. Tra due settimane previsti nuovi esami.

Per #Origi un problema di basso grado al bicipite femorale della gamba destra. Nuovi esami fra 7 giorni @calciomercatoit — Martin Sartorio (@MartinSa1988) December 23, 2022



Insomma, tanti problemi per Stefano Pioli in vista del ritorno in campo del Milan. Riuscire a smaltire questa emergenza infortuni è fondamentale per riuscire a compiere una nuova impresa in campionato: rimontare il Napoli di Luciano Spalletti e raggiungere la seconda stella. Inoltre, i rossoneri saranno protagonisti anche in Champions League, dove li aspetta il Tottenham di Antonio Conte.