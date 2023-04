Frattesi alla Juve, non ci sono più dubbi: “E’ una certezza”

Il centrocampista del Sassuolo si è fatto notare ancora una volta nel match vinto ieri pomeriggio contro i bianconeri

Davide Frattesi potrebbe diventare il prossimo acquisto della Juventus. Dopo la prima conferma ufficiale arrivata nel pre-partita del Mapei Stadium dal dirigente bianconero Francesco Calvo, ecco un nuovo annuncio che lascia presagire quello che sarà il prossimo affare sull’asse Torino-Reggio Emilia.

Intervenuto in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play, Antonio Barillà ha ribadito il forte interesse della Juve per il calciatore: “Frattesi è un profilo che la Juve segue con attenzione e stanno vagliando se intervenire in quel tipo di reparto. Sicuramente Frattesi è uno dei primi nomi per il mercato bianconero. Lui è un calciatore che piace. L’unico problema è che tutte le strategie dei bianconeri sono ferme finché non ci sarà chiarezza su quello che sarà il futuro della Juventus. Se c’è una certezza, se c’è un nome che è sicuramente nei piani bianconeri, quel giocatore è Frattesi e confermo in pieno“.

Il centrocampista del Sassuolo potrebbe non essere l’unico innesto bianconero, considerati i numerosi profili osservati a costo zero: “Sicuramente li stanno seguendo. Tuttavia, dipende su chi contare o meno e su chi potrebbe essere un affare o meno. La stessa Juventus è un esempio con Pirlo e Pogba. Ma non sempre si fanno grandissimi affari. Molti parametri zero hanno portato commissioni ampie per chi avesse curato le trattative, dunque questi sono fattori che la Juventus adesso non può permettersi perché deve abbattere l’esposizione economica negativa”.

Calciomercato Juve, l’annuncio si Vlahovic: “Cessione ad una condizione”

In casa Juve un altro tema caldo riguarda il futuro di Dusan Vlahovic, reduce da un’annata al di sotto delle sue possibilità.

A tal proposito, Barillà ha spiegato: “Mi sento di dire che, quando sento parlare di cessione di Vlahovic, se dovesse essere così, la vendita dell’attaccante sarebbe legata solo per contingenze bianconere ma non per scelte tecniche. Vlahovic ha mostrato tanta maturità a Firenze e nel primo tratto di Juve. Io credo che lui non aveva mai affrontato un periodo così lungo senza reti e soprattutto con le pressioni che ha la Juventus. Non sta giocando bene e non sta rispettando le promesse. Vlahovic deve imparare, a livello caratteriale, a gestire questi momenti”.

Infine, il giornalista ha evidenziato il più grande limite che al momento frena la programmazione bianconera sul mercato: “Se non dovesse andare in Europa, qualche calciatore potrebbe legittimamente avere altre ambizioni. Qualcuno ha già manifestato la volontà di rimanere a prescindere, soprattutto quelli che sono in fase di rinnovo. Finché non viene fatta chiarezza è difficile immaginare una strategia. Si parla di penalizzazioni legate a motivi extra campo, per questo i calciatori sono disorientati”.