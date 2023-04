Frattesi-Juve, c’è la conferma ufficiale: “E’ pronto”

Il centrocampista del Sassuolo sarà l’osservato speciale del match di questo pomeriggio contro la squadra di Allegri

Reduce dal successo di Europa League all’andata dei quarti di finale contro lo Sporting CP, questo pomeriggio la Juventus è tornata in campo per cercare di ritrovare la vittoria in campionato dopo la sconfitta dell’ultimo turno contro la Lazio. Davanti ai bianconeri il Sassuolo di Alessio Dionisi al Mapei Stadium.

Una delle formazioni più giovani della Serie A, da cui probabilmente anche la Juve ha preso spunto nell’ultima stagione considerati i numerosi talenti del settore giovanile lanciati in prima squadra. Oggi, ad esempio, è toccato al classe 2002 Tommaso Barbieri, all’esordio assoluto nel campionato italiano. L’ennesima scommessa di Max Allegri che ha preferito concedere un turno di riposo a Juan Cuadrado, rimasto infatti in panchina al fischio d’inizio.

Sulla nuova politica della Juve, si è espresso proprio il direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali nel corso del pre-partita ai microfoni di ‘Dazn’: “E’ una buona cosa che debuttino tanti giovani con la Juve, anche le grandi società devono puntare sui ragazzi italiani”.

Il dirigente neroverde si è poi espresso anche sul mercato che la prossima estate vedrà con ogni probabilità in uscita uno dei propri gioielli. Si tratta di Davide Frattesi, centrocampista finito del mirino dei top club italiani tra cui anche la Juventus: “Per lui non sarà facile, ci sono molto attenzioni nei suoi confronti. Credo che sia prematuro, non c’è ancora niente di concreto con la Juventus”.

Calciomercato Juve, Calvo conferma su Frattesi: “Lo stiamo osservando, è pronto per una big”

Una conferma circa l’interesse da parte del club bianconero verso il calciatore del Sassuolo è arrivata pochi istanti dopo da Francesco Calvo.

Il Chief Football Officer della Juve non si è nascosto, anticipando quelle che potrebbero essere le mosse della società per la prossima estate: “Credo che oggi parlare di un calciatore specifico non sia corretto. Se non seguissimo con attenzione i giovani italiani forti, non faremmo bene il nostro lavoro. Frattesi? Chiaro che guardiamo tutti i calciatori da Juventus. Frattesi è forte ed è pronto per una big di Serie A per giocare ad alti livelli”.