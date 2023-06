Dalla Roma alla Juve, Frattesi si scopre: “Cosa ho detto al mio agente”

La mezzala romana vuole fare il salto in una big. Il Sassuolo valuta il suo cartellino circa 30 milioni di euro

Davide Frattesi è uno dei nomi ‘caldi’ di questo inizio di calciomercato. Roma, Juventus e Inter: sono questi i tre club ad oggi più concreti sulla mezzala desiderosa di lasciare il Sassuolo per fare il salto in una big.

Il classe ’99 si è espresso in maniera chiara sul proprio futuro da Coverciano, dove è in ritiro con la Nazionale di Mancini: “Ho detto al mio agente di chiamarmi solo se ci saranno proposte importanti – ha detto Frattesi – Nella mia scelta saranno decisivi il gioco del club e la tattica, sicuramente per me è meglio un centrocampo a tre in cui occorre una mezzala. E una squadra che fa bel gioco…“.

Frattesi, infine, allontana l’ipotesi estero: “Scamacca, Zaniolo, Gnonto e altri sono andati via per giocare. Qualcuno ha sbagliato valutazione di sicuro. Da parte mia so che un giorno andrò in un altro campionato, però con calma. Tre stagioni in B, due al Sassuolo: adesso devo crescere in Italia, poi in caso l’estero“.

Frattesi ha una valutazione sui 30 milioni di euro. Marotta sfida la Juventus – per i bianconeri è l’alternativa a Rabiot – ma anche la Roma, la quale può giocarsi la ‘carta’ Volpato nonché quel famoso 30% sulla futura rivendita. Sul neroverde, in verità, c’è pure la Lazio di Sarri.