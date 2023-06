Juventus, attesa per Rabiot: l’offerta e il ‘piano B’ | CM.IT

La Juventus non molla Adrien Rabiot, di gran lunga il miglior giocatore dell’ultima stagione bianconera. I bianconeri provano a non perderlo a zero



La Juve sta provando in maniera concreta a non perdere Rabiot a parametro zero.

Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, già da qualche settimana i bianconeri hanno messo sul tavolo del francese una offerta di rinnovo annuale, alle stesse cifre attuali: ovvero 7 milioni di euro netti più bonus.

La stagione della Juventus è stata una montagna russa, con più bassi che alti. Il girone di Champions deleterio, le difficoltà in campionato, i numerosi infortuni e le questioni extra-campo. Un vero calvario per ogni tifoso juventino.

In una annata tumultuosa però la luce spesso è stata accesa da Adrien Rabiot, alla sua miglior stagione in bianconero da quando arrivò nell’estate del 2019, a parametro zero dal PSG. 11 gol e 6 assist in 48 partite e prestazioni di alto livello.

Il francese, quasi come uno scherzo del destino, è riuscito a dimostrare quel potenziale che spesso gli era stato riconosciuto proprio nel corso del suo ultimo anno di contratto. Il classe ’95, non a caso, ha preso parte alla spedizione mondiale della Francia da protagonista (conclusasi con la sconfitta in finale contro l’Argentina).

La fine del rapporto tra Rabiot e la Juventus è un qualcosa che tutti, tifosi in primis, ma anche addetti ai lavori, davano ormai per scontato. Invece, un tentativo concreto la ‘Vecchia Signora’ lo sta facendo.

Juventus, Allegri non vuole perdere Rabiot: il piano B è Frattesi

Spesso si è giocato sulla simbologia dell’ippica, quando si parla di Allegri. La filosofia dell’ormai celebre ‘corto muso’, la famosa frase ‘ma tu sei intenditore di ippica?’ verso un giornalista, e gli aneddoti sull’allibratore di Livorno.

Allegri ha sempre speso parole di elogio verso Rabiot, anche nella sua gestione passata, quando magari il francese ancora non convinceva.

Per uno strano gioco dei simboli, proprio il centrocampista francese, grazie alle sue sgroppate e alla sua folta chioma, inizia ad essere chiamato dai tifosi ‘Cavallo Pazzo’. Un indizio, forse una conferma scritta nel destino, del legame che unisce i due.

L’allenatore bianconero non vuole perdere il francese e ha spinto la dirigenza a proporre un rinnovo annuale alle stesse cifre, sino al 2024.

L’offerta resta dunque di 7 milioni annui. Il giocatore, che non ha mai nascosto di stare bene alla Juve, ci pensa. E con lui sopratutto la vulcanica mamma-agente Veronique, che segue in prima fila lo sviluppo della carriera del figlio. In ogni caso, il giocatore ha sul tavolo offerte importanti dalla Premier League, Manchester United su tutti.

La Juve attende ora una risposta da Rabiot. Qualora dicesse no, come appreso da CM.IT, Manna e soci andrebbero decisi su Davide Frattesi. È lui, in sostanza, il ‘Piano B’ a Rabiot.

La dirigenza bianconera si è incontrata l’altro giorno con l’Ad del Sassuolo Carnevali, ma sul classe ’99 capitolino c’è da battere la concorrenza di Roma e Inter oltre che di club inglesi.

Puntualizzazione #Roma–#Frattesi: la trattativa si può riaprire se #Volpato, da tempo in orbita neroverde, viene valutato tanto, sui 10 milioni di euro. I giallorossi vantano anche il 30% del cartellino, ma resta la concorrenza di #Juve e #Inter @calciomercatoit #calciomercato — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) June 7, 2023

La ‘chiave’ per un’operazione Frattesi coi giallorossi si chiama Volpato.