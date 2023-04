Dall’Inter al Milan: ecco gli ostacoli per Thuram | CM.IT

A breve l’attaccante francese in scadenza a giugno col Borussia Moenchengladbach scioglierà le riserve sul proprio futuro



Marcus Thuram è una delle grandi ‘occasioni’ a zero a livello internazionale. Il figlio d’arte ha deciso da tempo di non rinnovare il contratto col Borussia Moenchengladbach in scadenza a giugno, con il suo futuro che potrebbe essere in Italia. Come noto, l’Inter si è già mossa in maniera concreta fin da gennaio scorso, con il calciatore che aveva già deciso di andar via dal Borussia solo al termine dell’annata. I nerazzurri furono a un passo dall’acquistarlo nella famosa estate 2021, dopo la vendita di Lukaku al Chelsea per 115 milioni di euro. Poi l’infortunio al ginocchio ‘costrinse’ Marotta e soci a virare su Correa. Il resto è storia. Stavolta il club di Zhang deve vedersela con una concorrenza importante e vasta, che comprende – come appreso da Calciomercato.it – anche il Milan.

In passato Thuram jr ha ‘confessato’ la sua fede rossonera quando era poco più che adolescente, ma è chiaro che ora la scelta sulla sua prossima destinazione sarà squisitamente di natura professionale. 26 anni da compiere il prossimo 6 agosto, l’attaccante transalpino cerca un progetto in cui poter rivestire un ruolo da protagonista. Per questo motivo le due milanesi possono nutrire delle speranze pur sapendo di avere con società in possesso di budget superiori.

Inter-Milan per Thuram: l’ostacolo è la concorrenza straniera

Come appreso ulteriormente da CM.IT, infatti, il classe ’97 nato a Parma fa sempre gola anche a Chelsea, Newcastle, Aston Villa (rilanciato alla grande da Emery), Atletido Madrid e Bayern Monaco. A breve Thuram scoglierà le riserve sul proprio futuro, nel frattempo proverà a rientrare in campo prima della fine della stagione.

Colpito da un problema all’adduttore nel match con l’Union Berlino, il nazionale francese (10 presenze con la maglia dei ‘Bleus’) potrebbe tornare a disposizione per la gara col Borussia Dortmund di sabato 13 maggio o per quella successiva, la penultima di Bundesliga, contro il Leverkusen. In questa stagione il numero dieci del M’Gladbach si è espresso molto bene pure come prima punta totalizzando 16 gol e 6 assist.