Milan-Napoli, la notte delle stelle: è Leao contro Kvara

Milan-Napoli per l’euroderby italiano di Champions League, andata dei quarti a San Siro: Leao suona la carica, Kvara risponde

Milan e Napoli si ritrovano per l’euroderby di Champions League, dieci giorni dopo il match di campionato andato in scena al ‘Maradona’. Due domeniche fa, piuttosto a sorpresa, i rossoneri travolsero per 4-0 la capolista solitaria del campionato, rilanciando le proprie ambizioni in un momento difficile e provando a portare l’inerzia dalla propria parte in vista del doppio confronto europeo.

La squadra di Pioli, che ritrovò quella sera un Leao in grande spolvero con una doppietta, sogna di ripetere ovviamente la stessa impresa. Il Napoli di Spalletti invece vuole riscattare quell’onta ritrovando la sua miglior versione e, arrivato per la prima volta nella sua storia ai quarti della principale competizione continentale. Ieri sera, l’Inter ha battuto un colpo, ‘prenotando’ la semifinale con la vittoria in trasferta sul Benfica. Ora, rossoneri e azzurri vogliono rispondere e avanzare ancora in una campagna europea che sta dando decisamente più soddisfazioni del previsto all’Italia.

Milan-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti rivoluziona l’attacco

Dal punto di vista degli schieramenti di stasera, Pioli sembra avvantaggiato su Spalletti dalla possibilità di schierare una formazione decisamente più simile a quella ideale.

Classico 4-2-3-1 per il Diavolo, con Kjaer e Tomori centrali (Kalulu non ha recuperato) e Krunic ad affiancare Tonali a centrocampo. Bennacer in posizione più avanzata, per schermare Lobotka in non possesso. Leao e Brahim Diaz sui lati proveranno a creare ancora una volta scompiglio, assistendo Giroud al centro dell’attacco.

Per Spalletti, emergenza in attacco, con Osimhen e Simeone fuori causa e Raspadori non al meglio. Il tecnico dei partenopei ha provato Kvaratskhelia al centro della linea offensiva come già negli ultimi minuti a Lecce, il georgiano potrebbe alternarsi in quella posizione con Elmas, anche per dare maggiore copertura al centrocampo. Politano sulla destra, Lozano e Raspadori pronti alla staffetta a gara in corso. In difesa, Olivera, sulla sinistra, fa rifiatare Mario Rui. Di seguito, le probabili formazioni della sfida:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Kvaratskhelia, Elmas. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Kovacs (Romania).

Milan-Napoli è anche calciomercato: le ultime su Leao e Kvaratskhelia (e non solo)

E’ una gara molto significativa anche per i risvolti che può avere sul prossimo calciomercato. Riflettori di tutti puntati sui due talenti più fulgidi delle due squadre, Rafael Leao e Khvicha Kvaratskhelia.

Il portoghese, dopo un lungo periodo di buio, ha rivisto la luce con la doppietta a Fuorigrotta contro gli azzurri e sogna un’altra serata simile. Intanto, prosegue con grande ottimismo, come raccontato da Calciomercato.it, la trattativa tra il Milan e Leao per il rinnovo di contratto: si avvicina il compromesso, anche sulla famosa clausola da pagare allo Sporting. Mancano invece soltanto le firme per il rinnovo con i rossoneri di Giroud.

In casa Napoli, invece, non c’è fretta per il rinnovo di Kvaratskhelia, ma serve un adeguamento di ingaggio per blindare il georgiano: l’accordo non si prospetta vicino. A margine di una stagione fin qui da incorniciare per i partenopei, occhio soprattutto al futuro di Spalletti: De Laurentiis non ha ancora deciso se esercitare la clausola unilaterale per il rinnovo, in giro per l’Europa sono diverse le squadre che pensano all’allenatore toscano.

Milan-Napoli, dove seguire la sfida in tv

La gara prenderà il via questa sera alle ore 21 in punto a San Siro. Gara che sarà visibile su smart tv, pc, smartphone e tablet in esclusiva per gli abbonati su Amazon Prime Video.