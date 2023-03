Futuro Kvaratskhelia, si tratta: il closing è lontano | CM.IT

Il Napoli è pronto a rinegoziare il contratto con Kvaratskhelia, autentico trascinatore in questa stagione: le ultime di Calciomercato.it

Nella storia della Serie A è difficile trovare un giocatore che ha avuto un impatto migliore di Kvicha Kvaratskhelia con il campionato italiano, ancora più complicato se si aggiunge la giovane età. Ora il Napoli vuole blindare la propria stella.

Sulle pagine di Calciomercato.it lo scorso ottobre vi avevamo già parlato della volontà del Napoli di rinnovare il contratto di Kvara. Aurelio De Laurentiis e Giuntoli vogliono cautelarsi in vista dell’estate e offrire un adeguamento di contratto al georgiano. Kvaratskhelia, al momento, percepisce uno stipendio da un milione e mezzo lordo a stagione a Napoli. Dopo 12 gol e 10 assist in 23 partite di campionato, però, ha attirato le attenzioni di tutti i migliori club europei e si è meritato la possibilità di veder migliorate le proprie condizioni contrattuali. Le ultime sul rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli.

Il Napoli tratta per il rinnovo di Kvaratskhelia: il closing è ancora lontano | CM.IT

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, la trattativa tra il Napoli e l’entourage di Kvaratskhelia prosegue, ma nonostante le voci che inseguono in queste ultime ore, il closing non appare ancora vicino.

Insomma, ci sarà ancora da trattare per arrivare a dama e per blindare Kvicha in vista della prossima estate. Nel frattempo, poi, l’attenzione del georgiano resta focalizzata sul campo: in campionato è partito il count-down per uno storico scudetto e in Champions League si è aperta una possibilità estremamente stuzzicante. Per il rinnovo c’è ancora tempo.