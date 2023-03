Spalletti, interessi concreti dalla Premier: ora tocca a De Laurentiis | ESCLUSIVO

Spalletti ha ricevuto interessi dalla Premier, apprezzamenti dal Psg: tocca a De Laurentiis, attivare la clausola potrebbe non bastare

Il campanello d’allarme c’è. Spalletti-Napoli è un binomio che potrebbe cessare di esistere al termine della stagione. Il quadro è chiaro: Aurelio De Laurentiis ha una clausola unilaterale che può attivare per prorogare l’attuale scadenza del contratto dell’allenatore. Si passerebbe da giugno 2023 a giugno 2024 alle stesse cifre, poco inferiori ai 3 milioni a stagione.

Questa clausola non è stata ancora attivata. Con Spalletti che è concentrato su un finale di stagione che può esser spaziale tra campionato e Champions. Il mondo del calcio, però, ha un uomo al centro dei dibattito. Proprio lui, il tecnico di Certaldo.

Come appreso da Calciomercato.it, in Premier, Spalletti è sulla bocca di tutti. E tutti i top club che possono cambiare allenatore hanno già fatto un pensiero all’uomo forte dal destino forte. Questo il motivo per il quale, immaginare che Chelsea, Tottenham e Newcastle stiano accarezzando l’idea non è affatto peregrino.

Così come, se non coi sarà l’avvento dell’era Zinedine Zidane, anche il Psg vede in Luciano Spalletti un tecnico da tenere in massima considerazione.

Last but not least, la sponda rossonera di Milano. La città d’adozione, quel matrimonio mancato, ma mai rinnegato. Se Stefano Pioli dovesse lasciare, allora un progetto intrigante potrebbe esser considerato.

La palla nel campo di De Laurentiis: rinnovo o addio

De Laurentiis è consapevole che dopo una stagione così, può anche attivare la clausola e sperare che Spalletti vada avanti. Oppure, deve scegliere la strada del dialogo, capire che offerte ci sono per il suo tecnico.

La possibilità che un binomio, anzi un trinomio con Giuntoli, così perfetto possa scindersi a fine stagione esiste. Se De Laurentiis sarà ancora fermo nella volontà di non derogare al salary cap oltre i 3 milioni e mezzo per tesserato, si potrebbero complicare diverse permanenze.

Da Osimhen a Lozano, passando proprio per Spalletti, lo scudetto metterà alla prova la resistenza di De Laurentiis. Il modello voluto per questa stagione ha avuto un impatto inimmaginabile. Quale strada prenderà il patron azzurro ora? Cosa farà rispetto alle spinte di offerte e procuratori?