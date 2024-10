Nuovo bomber alla Juve: annuncio ‘ufficiale’ per gennaio

Nuovo bomber per la Juve, è arrivato l’annuncio ‘ufficiale’ in vista del calciomercato invernale e della prossima sessione di gennaio

Un nuovo bomber per la Juve in casa di separazione con Dusan Vlahovic. Il calciomercato del club bianconero ruota attorno alla situazione contrattuale del serbo, ancora in scadenza a giugno 2026. Dalla prossima estate, il centravanti entrerà nel suo ultimo anno di contratto.

Nonostante la volontà di arrivare ad un’intesa, non c’è ancora l’accordo economico fra le parti a causa dell’elevato ingaggio percepito attualmente dal classe 2000. Nel frattempo, si parla già di eventuali sostituti: tra i sogni di mercato, già accostati in vista della prossima estate, c’è anche Gyokeres dello Sporting.

Frederico Varandas, presidente della società portoghese, ha annunciato in un’intervista a ‘RTP3’: “Via a gennaio? Direi che è molto, molto, molto difficile. Impossibile non esiste nella vita, ma ora direi che è molto, molto, molto difficile”.

Calciomercato Juve, l’annuncio dello Sporting sul futuro di Gyokeres

Il numero uno dello Sporting ha ribadito con forza: “Ha già segnato molto, continua a segnare… sarebbe molto, molto, molto difficile, molto difficile (la sua cessione a gennaio, ndr)”. Varandas blinda Gyokeres almeno per gennaio.

Il bomber svedese si sta confermando su medie pazzesche, ai livelli di Haaland, e si parla già di cifre sui 100 milioni di euro per il suo acquisto. Su Gyokeres sono già segnalati i top club europei. La Juventus è insomma avvisata: l’eventuale incasso della cessione di Dusan Vlahovic potrebbe non bastare per Gyokeres.