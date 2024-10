Adesso è UFFICIALE: nuovo accordo per De Rossi

Nuovo accordo per Daniele De Rossi, arriva l’annuncio ufficiale legato al tecnico di Ostia: ecco la firma

E’ stato, finora, l’unico tecnico esonerato in Serie A, Daniele De Rossi. Ma il suo nome tiene ancora banco nell’attualità calcistica, per tutte le vicende che hanno riguardato la sua cacciata dalla Roma. E per quelle che potrebbero portare, abbastanza a sorpresa, a un suo ritorno in carica sulla panchina giallorossa.

Non sono mancate le polemiche per il suo addio, maturato cinque settimane fa, in un ambiente reso esplosivo dalle tensioni in casa Roma e che hanno poi portato anche alle dimissioni della Ceo giallorossa, Lina Souloukou. Ora, a sorpresa, si pensa come detto a un suo ritorno, dato che la squadra, con Juric in panchina, non ha ancora trovato la svolta auspicata dalla dirigenza. La quale si trova adesso a dover riflettere su una nuova scelta cruciale, per evitare che la stagione possa prendere una china irrecuperabile e lontana dagli obiettivi messi nel mirino all’inizio. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire quali saranno le decisioni dei Friedkin, che, ragionando su un eventuale nuovo avvicendamento alla guida tecnica, tornerebbero probabilmente sui propri passi per non dover pagare un terzo allenatore. Intanto, però, ci sono novità importanti per De Rossi, che sigla già un altro accordo ufficiale.

De Rossi firma con la nuova agenzia: il comunicato sul web

L’allenatore classe 1983 firma con una nuova agenzia. E’ la LIAN Sports di Fali Ramadani, che sui propri canali web ha dato risalto alla firma con il tecnico di Ostia.

Un cambio di rotta, rispetto alla precedente procura di Alessandro Lucci, che era già nell’aria da un po’, con diversi rumours che si erano susseguiti di recente. De Rossi si unisce a un team prestigioso, che può vantare nella propria ‘scuderia’ profili importanti a livello calcistico come Federico Chiesa, Nikola Milenkovic, Kalidou Koulibaly, Luka Jovic, Jeremie Boga, o altri allenatori come Maurizio Sarri, Luca Gotti, Roberto D’Aversa. Da capire se oltre a questa svolta, ne seguirà un’altra di carattere professionale, quella che anticipavamo poc’anzi e che sarebbe un ribaltone clamoroso.