Inzaghi senza pace: UFFICIALE, ecco l’esito degli esami di Acerbi

Ieri è stato il turno di Calhanoglu, oggi è toccato a Francesco Acerbi sottoporsi agli esami strumentali dopo l’infortunio patito durante Roma-Inter

Situazione complicata in casa Inter in vista dei prossimi impegni, in Champions League contro il fanalino di coda Young Boys e in Serie A nel più classico dei derby d’Italia contro la Juventus di Thiago Motta, impegnata stasera nella massima competizione europea per club contro lo Stoccarda.

Nella giornata di ieri, Hakan Calhanoglu è stato sottoposto agli esami che hanno confermato la prima impressione: elongazione agli adduttori della coscia sinistra nei primi minuti della gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A contro la Roma di Ivan Juric. Il turco salterà sicuramente la gara di domani sera in Svizzera per il terzo turno del nuovo format della Champions e resta in fortissimo dubbio per l’attesissima partita contro i bianconeri, in programma domenica 27 ottobre alle ore 18 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano. Ma per l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi i problemi non sono finiti.

Sempre durante il primo tempo della gara contro i giallorossi è stato, infatti, costretto ad operare il secondo cambio forzato della partita: altro problema muscolare, questa volta per Francesco Acerbi, centrale difensivo e punto fermo della squadra meneghina. L’ex laziale si è presentato questa mattina nella clinica di riferimento del club di Oaktree per svolgere i consueti esami diagnostici. E il risultato non fa ben sperare in vista delle prossime importanti partite da disputare: “Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano – il comunicato ufficiale dell’Inter – Gli esami hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno”. Dunque, tanti dubbi e problemi per Inzaghi alla vigilia di due sfide così attese e delicate per il prosieguo della stagione.