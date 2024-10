Esito UFFICIALE esami Calhanoglu: Inter-Juve, Inzaghi ‘trema’

Calhanoglu ha abbandonato Roma-Inter al 12′ per via di un problema muscolare. Al suo posto, in cabina di regia, ha agito Barella

L’Inter ha diramato l’esito degli esami a cui stamane si è sottoposto Hakan Calhanoglu, uscito al 12′ della sfida dell’Olimpico contro la Roma a causa di un problema muscolare.

Nello specifico, come riporta il club nerazzurro, il regista turco ha subito “un’elongazione agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione – aggiunge la nota – sarà valutata giorno dopo giorno”.

Il classe ’94 salterà sicuramente la gara di Champions League di mercoledì sera contro lo Young Boys e, soprattutto, è in forte dubbio per il derby d’Italia con la Juventus di domenica 27 ottobre. Lo staff medico interista valuterà attentamente ogni giorno le condizioni del centrocampista, pedina pressoché insostituibile dello scacchiere tattico di Inzaghi.

Ieri contro la Roma, il tecnico piacentino non aveva a disposizione nemmeno il vice di Calhanoglu, ovvero Asllani, nemmeno partito per la Capitale a causa di una leggera distorsione al ginocchio. Nelle prossime ore, al massimo domattina, si saprà se l’italo-albanese potrà rientrare o meno contro lo Young Boys.

Stesso discorso per Acerbi, pure lui uscito in anticipo dalla partita con la Roma di Juric. Per il difensore centrale si è parlato nell’immediato di contrattura al flessore della coscia sinistra.

Calhanoglu non al meglio già prima di Roma-Inter

Sostituito da Frattesi, Calhanoglu non stava benissimo già prima dell’incontro. Di concerto con Inzaghi e lo staff sanitario, tuttavia, è sceso in campo dal 1′ dando forfait poco dopo. Per il turco era la nona presenza stagionale in nerazzurro.

Sbarcato a zero nell’estate 2021, Calhanoglu ha fin qui collezionato 144 presenze con la maglia dell’Inter. 29 i gol messi a segno, 24 gli assist realizzati. Dopo Lautaro, in cima coi suoi 9 milioni bonus esclusi, è il secondo calciatore della rosa più pagato: 6,5 milioni di euro a stagione, grossomodo la cifra garantita a Barella (che ieri, con l’uscita del turco, ha giocato da play) col rinnovo fino a giugno 2029.