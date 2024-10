Allarme infortuni Inter, da Calhanoglu ad Acerbi: la situazione per Champions e Juve

Dopo il doppo infortunio di ieri all’Olimpico, l’Inter è sempre più alle prese con l’emergenza infortuni soprattutto a centrocampo

L’Inter la spunta in qualche modo in casa della Roma, vincendo 1-0 grazie a una rete di Lautaro Martinez intorno all’ora di gioco. I nerazzurri sfruttano un duplice errore dei giallorossi, prima Zalewski che dà il via al contropiede e poi soprattutto Celik che commette un’ingenuità clamorosa quasi aggiustando il pallone all’argentino. Al netto di una partita equilibrata, che ha visto una Roma con buoni segnali ma ancora inconcludente, contro un’Inter spenta e scarica ma comunque più forte. Di certo molto ha giocato la doppia sostituzione nella prima mezz’ora a cui Inzaghi è stato costretto, rinunciando a due pilastri come Calhanoglu e Acerbi. E che poi ha pure portato il tecnico a una gestione ‘viziata’ dei cambi, visto che al 27′ gli era già rimasto un solo slot a disposizione.

La situazioni infortunati in casa Inter è decisamente complicata, in una settimana che prevede lo scontro Champions con lo Young Boys e soprattutto il derby d’Italia contro la Juventus di domenica prossima. A essere in emergenza è soprattutto il centrocampo, visto che ad oggi sono addirittura tre i calciatori ai box, di cui due nella posizione di regia. Per Calhanoglu si è trattato di una contrattura all’adduttore, per Acerbi sempre una contrattura ma ai flessori, entrambi alla coscia sinistra. Ieri Inzaghi ne ha parlato: “Calhanoglu non era a postissimo. Avessi avuto Asllani avrei fatto scelte diverse. Il ragazzo aveva fatto un discreto allenamento, anche se sentiva l’adduttore indurito. Nel riscaldamento non è peggiorato, potrebbe essere un affaticamento ma per Berna dovremo valutare. Acerbi ha sentito il flessore indurirsi, mi ha detto che secondo lui si è salvato in tempo ma dobbiamo aspettare la diagnosi”. Tutto da valutare insomma. Ma anche gli altri sono a rischio.

Calhanoglu, Acerbi, Zielinski e Asllani infortunati tra Young Boys e Juve. E Inzaghi valuta la sorpresa

Al momento sia Calhanoglu che Acerbi sono a forte rischio per la partita di mercoledì con lo Young Boys, che almeno concede una certa tranquillità ai nerazzurri vista la caratura decisamente abbordabile dell’avversario e i 4 punti già conquistati. L’impressione è che potrebbero riposare entrambi, in particolare il difensore ex Lazio che va verso il forfait. Per il turco i ragionamenti, come per l’Olimpico, dipendono anche dagli altri indisponibili. Ovvero Asllani e Zielinski, che hanno saltato la trasferta di Roma e sono rimasti ad Appiano a lavorare.

L’obiettivo è proprio la Champions per entrambi: “Sono da valutare anche loro, speriamo di portarli a Berna ma non ci sono certezze”. L’albanese sarà fondamentale mentre di sicuro due tra Barella, Frattesi e Mkhitaryan sarà chiamato agli straordinari. In caso di assenza di Asllani, c’è chi ha pensato allo spostamento in regia dell’armeno: “Domanda da fare al mister, ma io sono pronto a giocare dappertutto“. La sensazione ad ora è che contro lo Young Boys saranno out sia Calhanoglu che Acerbi, con qualche speranza per Asllani e qualcuna in meno per Zielinski. Tutti e quattro dovrebbero recuperare per il big match con la Juventus, anche se sugli infortunati di ieri sera – Acerbi soprattutto – qualche dubbio va ancora conservato. In Svizzera attenzione quindi a qualche sorpresa in mediana, con il giovanissimo Thomas Berenbruch – classe 2005 – che diventa necessariamente una possibile opzione.